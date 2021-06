les cotes des bookmakers aussi

02/06/2021 à 09:40 CEST

Quoi Roland Garros est le titre qu’il vaut mieux donner Rafael Nadal Ce n’est pas quelque chose qui surprend dans aucun des domaines du sport. Beaucoup moins dans le monde du jeu, où ils le placent déjà comme l’un des gagnants possibles de cette édition de Roland Garros. De plus, avec une certaine distance avec ses rivaux naturels : Tsitsipas et Novak Djokovic.

Ainsi, la part de victoire des manacorí remporter son quatorzième trophée du Le Grand Chelem de Paris est à 1.8. Ils sont suivis de près par Novak Djokovic avec 4,5 et Stéfanos Tsitsipas également avec 4,5.

De là, il y a une grande distance avec le reste des concurrents. Alexandre Zverev se positionne sur un quota de 12 euros par euro misé, ce qui est déjà un chiffre assez élevé, montrant que a peu de possibilités.

Nadal, après sa victoire contre Opelka

Parmi les quotas qui peuvent donner plus de performance économique en cas de donner la cloche on trouve : Pablo Carreño avec 50 euros voire des chiffres plus élevés comme c’est le cas pour Taylor Fritz pour 1 000 euros. La victoire de Gaël Monfils se paie 750 euros par euro misé.

Le tournoi continue d’avancer et les joueurs de tennis baissent ou avancent en phase. Rafael Nadal il a réussi à s’imposer face à Popyrin et affrontera Gasquet demain. le joueur de tennis numéro 53 le monde battra le manacorí et vous pourrez le suivre en direct sur SPORT.es