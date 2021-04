Les cotes des Oscars 2021 seront épouvantables. Voici ce qui compte ⋆ .

Chaque année, la production de la télédiffusion des Oscars peut être un travail ingrat. Peu importe comment vous le trompez, l’émission est plus de trois heures de télévision en direct, essentiellement une succession interminable de personnes lisant des listes et prononçant des discours d’acceptation. Commencez à jouer les gagnants à mi-discours pour respecter le calendrier et les gens se plaignent; laissez les gagnants parler et les gens se plaignent encore plus lorsque la série dure longtemps.

Au fil des ans, certains spectacles ont été meilleurs, d’autres pires, mais j’applaudis tous ceux qui ont accepté de se lancer.

Surtout Steven Soderbergh, Stacey Sher et Jesse Collins, qui produisent la 93e cérémonie des Oscars COVID.

L’année dernière, la plus grande question à laquelle les Oscars ont été confrontés était de savoir si «Parasite» deviendrait ou non le premier film non anglophone à remporter la meilleure image (ce fut le cas, avec trois autres prix).

Cette année, il y a tellement de questions qu’il est difficile de savoir par où commencer. Commençons par: qui va regarder une émission honorant un groupe de films que la plupart des gens n’ont pas vus parce que les salles de cinéma ont été fermées pendant à peu près une année entière?

Est-ce que «The Queen’s Gambit» ou «Money Heist» est nominé? «Tiger King» recevra-t-il un prix spécial? Parce que si certains à Hollywood ont gaspillé de précieux mois au début de la pandémie à se demander si la sortie de films sur des services de streaming ou de VOD alors que tous les cinémas étaient fermés mettrait fin au cinéma pour toujours, c’est ce que nous regardions.

Pour être juste, personne ne s’attend à ce que la télédiffusion de cette année ait autre chose que des cotes terribles. Même sans le défi du coronavirus, les cotes d’écoute pour la télédiffusion des Oscars n’ont fait que décliner pour la simple raison qu’elle est diffusée à la télévision et que les cotes pour tout ce qui est diffusé à la télévision n’ont fait que décliner.

Il y a une chance que plus de gens que prévu s’accordent pour pleurer Chadwick Boseman (nominé pour «Ma Rainey’s Black Bottom») ou pour voir à quoi ressemblera une cérémonie des Oscars à Union Station. Mais il y a une chance égale sinon plus grande que, avec les restrictions de COVID-19 commençant à s’atténuer, beaucoup décident que la dernière chose qu’ils veulent faire est de passer trois heures de plus devant un écran d’accueil.

Faire venir Soderbergh est un geste audacieux, garanti pour augmenter le quotient de curiosité. Le spectacle entier sera-t-il tourné sur une caméra portative? Va-t-il réunir (s’il vous plaît Dieu) Dianne Wiest, Meryl Streep et Candice Bergen? (Si Soderbergh pouvait tourner “Let Them All Talk” dans deux semaines, il pourrait vraiment le faire entrer dans trois heures.)

Je suis un peu préoccupé par le manque d’hôte cette année. L’absence d’un comédien auparavant bien-aimé obligé de faire des blagues interstitielles sur Brad Pitt a définitivement rationalisé les deux dernières émissions. Mais après l’année que nous avons eue, les téléspectateurs auront peut-être besoin de plus de main que d’habitude. La simple présence des Oscars laisse définitivement présager un retour à la normale, mais ce serait bien d’avoir un personnage de confiance nous dire que tout va bien se passer.

Peut-être qu’ils pourraient même obtenir leur deuxième vaccin Pfizer en direct, pour rassurer le vaccin anxieux qui pourrait regarder. (Soderbergh pourrait obtenir une de ces très grosses aiguilles de «The Knick».)

Je suis certainement inquiet de l’affirmation de Soderbergh selon laquelle la cérémonie de cette année va se sentir «comme un film».

Je veux en savoir plus. Sera-ce un bon film? Un film potentiellement nominé aux Oscars? Parce qu’avec une meilleure liste d’images comme celle de cette année, la compétition est assez intense.

Ou s’agira-t-il d’une sorte de situation de «images trouvées» qui traîne rapidement, amenant les téléspectateurs à se demander si une meilleure façon d’honorer un film dimanche soir pourrait être de soutenir les théâtres locaux maintenant ouverts en voyant un film réel? Serait-ce une bonne ou une mauvaise chose si les notes aux Oscars étaient faibles parce que les gens ont décidé d’aller au cinéma à la place? (Parlez entre vous.)

De toute évidence, le «film» des Oscars de cette année aura un casting de stars. Mais auront-ils, par exemple, du mal à se frayer un chemin depuis les ponts supérieurs de ce paquebot, maintenant chaviré, pour couper le fond en acier dans l’espoir d’être sauvés? Parce que je vous le dis en ce moment, même Meryl Streep ne peut égaler le pathétique que Mme Shelley Winters a évoqué dans sa scène de mort «Poseidon Adventure».

Je serais totalement déçu que ce soit un film de braquage. Sandra Bullock, Cate Blanchett, Rhianna et le reste de “Ocean’s 8” glissent suffisamment de glace pour faire souhaiter aux gens d’Harry Winston de ne pas avoir prêté tous ces diamants de la nuit des Oscars. Surtout si le câlin pouvait d’une manière ou d’une autre impliquer Melissa McCarthy en tant qu’agent d’infiltration de «Spy». Mais je pense que les problèmes de responsabilité en jeu décourageraient même Soderbergh.

Peut-être que son opus sera une comédie – Dieu sait que, comme pour la plupart des années, la liste des meilleurs nominés pour la photo pourrait utiliser un petit soulagement comique. Nous savons que ce ne sera pas une comédie musicale. Les performances des nominés musicaux ont été transférées à un pré-show de 90 minutes appelé «Into the Spotlight», qui, je suppose, est censé compenser l’absence de fans hurlants sur Hollywood Boulevard.

Il sera intéressant de voir comment le tapis rouge fonctionnera à la gare Union. Si Jimmy Fallon organisait, il courrait certainement dessus pour sauter dans un train alors que les portes se ferment juste sur le visage de son poursuivant, peut-être Bryan Cranston. Vous pouvez dire que pour le lieu étrange: les films qui commencent par une scène de train sont généralement assez bons.

Malheureusement, et je ne peux pas être le premier à le remarquer, la télédiffusion des Oscars n’est pas un film. C’est une émission de télévision avec beaucoup d’ingrédients répétitifs mais essentiels. Les listes doivent être lues, les clips doivent être montrés, les gens doivent faire des discours, et peu importe combien les producteurs implorent, ces discours vont osciller sauvagement entre le véritablement émouvant, le politiquement pointu et le toujours exaspérant »et je tiens à remercier ridicule de chaque membre de mon équipe.

Soderbergh a beaucoup d’expérience avec la télévision, donc je ne sais pas pourquoi il a choisi d’insister pour que ses Oscars soient un film, surtout lorsque la télévision a le choix entre tant de modèles favorables aux Oscars (et je ne compte même pas les Emmys, les Grammys ou, Dieu nous en préserve, les Golden Globes).

D’une part, un film de 3 heures et demie ressemble beaucoup à une saison de «Fleabag», et qui ne veut pas d’une autre saison de «Fleabag»? Si Phoebe Waller-Bridge n’est pas disposée à aider, alors une émission de téléréalité, avec sa structure épineuse de conflit, de trêve, de plus de conflits, de discours direct à la caméra a plus de sens en tant que modèle qu’un film.

Personnellement, j’irais avec une approche d’émissions de variétés, en particulier ces spéciaux de Noël à l’ancienne. Vous savez, comme lorsque Judy Garland était assise à la maison en train de s’absorber pendant qu’une infinité de ses célèbres amis «passaient» pour décorer l’arbre et chanter une chanson. Seulement à la place de Dean Martin (personne ne peut vraiment vous remplacer, Dino!), Cela pourrait être Joaquin Phoenix, et au lieu de siroter du punch et de chanter «Silver Bells», il présenterait l’acteur de soutien. (Bien que, honnêtement, je passerais trois heures de quoi que ce soit s’il y avait la moindre chance de voir Joaquin Phoenix siroter un petit coup de poing et chanter «Silver Bells».)

Puis, en sortant, il a pu échanger une petite plaisanterie socialement distante avec Laura Dern, qui vient de se présenter pour présenter un autre prix.

Je pense depuis longtemps que ce dont les Oscars ont le plus besoin est l’un de ces vieux ensembles spéciaux de Noël, avec le canapé du salon cool, le grand bébé et cette porte d’entrée par laquelle tous les invités entrent. Surtout cette année, alors que, jusqu’à récemment, nous étions si nombreux à être incapables de franchir un seuil autre que le nôtre. Quelle meilleure façon de capturer l’ambiance «d’ouverture»?

Mais cela ne fonctionnerait que s’il y avait un hôte, et cette année il n’y en a pas. Parce qu’il n’y a pas d’hôtes dans les films, sauf, bien sûr, dans “Parasite” (réplique en riant Brendan Fraser gif.) D’un autre côté, après l’année que nous avons eue, la vue d’un groupe de stars de cinéma dans des vêtements de fantaisie peut suffirait à retenir notre attention pendant toute la durée de «L’Irlandais», et avec ou sans grand public, tous les nominés ont réalisé un très beau travail qui mérite d’être reconnu.

Plus important encore, les personnes qui seront honorées dimanche soir ont déjà réalisé quelque chose qu’aucun autre groupe de nominés aux Oscars n’a jamais fait. En cette période de crise internationale, alors que beaucoup de leurs collègues s’inquiétaient du box-office, des grands écrans et de la menace des services de streaming, ils ont courageusement maintenu l’industrie cinématographique même lorsque les salles étaient fermées.

Et c’était définitivement une performance digne d’un Oscar.

