Les cotes des World Series 2022 se sont déchaînées après une autre frénésie d’agent libre

Un week-end frénétique dans la Major League Baseball a vu un certain nombre d’agents libres d’élite signer de nouveaux contrats alors qu’un lock-out apparemment inévitable se prépare à arrêter toute action de la MLB.

Alors que les propriétaires déboursant des centaines de millions pour les joueurs quelques heures seulement avant de bloquer ces mêmes joueurs pour avoir gagné trop d’argent est un concept déroutant en soi, ce n’est pas la raison pour laquelle nous sommes ici. Au lieu de cela, profitons de ces derniers moments de paix du travail, profitons de l’espoir accompagné de grands mouvements d’intersaison et regardons quelles équipes ont fait le plus pour améliorer leurs chances de World Series pour 2022.

Plus d’un milliard de dollars a déjà été dépensé pour les agents libres cette intersaison. Certains vont exploser, beaucoup d’autres vont éclater. Voici ce que prédisent les parieurs.

Rangers du Texas (+6000)



Photo de Rob Carr/.

On peut soutenir qu’aucune équipe n’a fait plus sensation en agence libre depuis le lundi matin de Thanksgiving que les Rangers.

Après avoir enfermé l’arrêt-court Marcus Semien pour un contrat de 175 millions de dollars sur sept ans, le Texas a fait volte-face et a donné à Corey Seager un contrat de 325 millions de dollars sur 10 ans pour jouer à ses côtés dans le champ intérieur des Rangers. Cela s’ajoute au lanceur partant Jon Gray (quatre ans, 56 millions de dollars).

Lorsque les Rangers ont commencé la journée, Vegas les avait inscrits à +9000 pour remporter les World Series. Quelques signatures plus tard, les parieurs font une double prise et ajustent en conséquence.

Les cotes du Texas n’ont peut-être pas encore cessé de grimper non plus.

Gray est désormais l’option n ° 1 incontestée dans une rotation de départ qui comprend Dane Dunning, Taylor Hearn et AJ Alexy. Dunning pourrait devenir un haras n ° 2 plus tôt que plus tard, mais il est clair que les Rangers doivent continuer à ajouter des bras pour vraiment lutter.

Même si la signature de Seager, Gray et Semien a augmenté ses chances, le Texas a toujours les mêmes chances que les Kansas City Royals et les Cleveland Guardians – qui n’ont pas encore fait de mouvement intersaison de renom.

Mets de New York (+1000)



Caylor Arnold/USA AUJOURD’HUI Sports Images

Lorsque les fans des Mets se sont couchés dimanche, un accord avec Max Scherzer semblait légitimement possible. Quand ils se sont réveillés, cela semblait certain. Et à la fin des affaires lundi, après que Scherzer ait accepté un contrat épique de 130 millions de dollars sur trois ans, les Mets étaient passés de +1300 pour remporter les World Series à +1000.

Cela place les chances du club de baseball du Queens aux côtés des White Sox de Chicago et des Yankees de New York tout en dépassant les Padres de San Diego (+1200).

Même avant l’accord de Scherzer, il y avait de nombreuses raisons d’être optimiste autour de Citi Field. Les Mets ont accordé un contrat de 78 millions de dollars sur quatre ans au voltigeur Starling Marte, ont accordé au joueur de champ intérieur Eduardo Escobar deux ans à 20 millions de dollars et ont versé 26,5 millions de dollars sur deux ans à Mark Canha pour ses services au marbre.

Le propriétaire des Mets, Steve Cohen, s’est senti trahi lorsque le lanceur Steven Matz a décidé de rejoindre les Cardinals de St. Louis au lieu de rester à New York. Il semble que la tournée de vengeance de Cohen soit bien entamée et que toute la Ligue nationale devra faire face aux conséquences.

Mariners de Seattle (+3000)



Joe Nicholson-USA AUJOURD’HUI Sports

Aucun directeur général n’aime plus rouler et traiter que Jerry Dipoto de Seattle, il ne devrait donc pas être vraiment surprenant de voir les Mariners prendre déjà leur part du marché.

Jusqu’à présent, cela signifie échanger contre le joueur de champ intérieur Adam Frazier et inscrire le vainqueur en titre de Cy Young, Robbie Ray, à un contrat de 115 $ sur cinq ans. S’il y a une chose sur laquelle vous pouvez compter avec Dipoto, c’est que ce ne seront pas les derniers grands mouvements que les M feront cette intersaison.

Cela étant dit, Vegas remarque ce qu’il a déjà fait.

Seattle est passé de +4000 pour remporter le titre lundi matin à +3000 dans l’après-midi. Cela peut ne pas sembler une tonne de mouvement, mais considérez que les Mariners partagent la Ligue américaine de l’Ouest avec un club des Astros de Houston qui vient de revenir aux World Series en 2021, un club des Texas Rangers qui vient de dépenser le PIB d’un petit pays en mises à niveau et un Club des Los Angeles Angels qui regroupe les deux meilleurs joueurs de baseball de la planète.

Si les cotes des Mariners ne reflètent pas l’amélioration de l’équipe, c’est uniquement parce que le reste de l’AL West s’est amélioré avec eux.

Dodgers de Los Angeles (+600)



Robert Hanashiro-USA AUJOURD’HUI Sports

Les Dodgers de Los Angeles n’ont pas fait grand-chose cette intersaison et c’est précisément pourquoi il est temps pour les parieurs de les remarquer.

Toujours favoris pour remporter les World Series 2022, les Dodgers ont vu leurs chances baisser régulièrement alors que les agents libres s’associent à d’autres clubs.

Seager et Scherzer ont tous deux obtenu le sac dans d’autres fuseaux horaires. Chris Taylor est probablement le prochain. Joe Kelly ne devrait pas être loin derrière. Clayton Kershaw reste sur le marché. Pour autant que la puissance des étoiles et les perspectives d’élite restent l’identité des Dodgers, les renforts ne sont pas encore en route.

C’est pourquoi Los Angeles est passé de +500 pour remporter les World Series ce matin, à +550 au déjeuner à +600 à la fin de la journée. Ce sont les Dodgers, après tout, et ils ont tendance à faire des mouvements quand cela leur convient le mieux, donc s’attendre à ce que leurs chances continuent de baisser pourrait être une course folle.

Pourtant, il est difficile de ne pas remarquer quand l’équipe de baseball avec toutes les ressources à sa disposition et une histoire récente de victoires commence à céder du terrain. Cela pourrait faire des Dodgers un jeu de valeur, ne serait-ce que pour le moment.

