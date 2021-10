Les cotes les plus folles pour l’Espagne

10/10/2021 à 10h34 CEST

Après avoir déjà analysé en profondeur ce qui peut se passer dans Espagne-France ce dimanche, la grande finale de la Ligue des Nations, nous allons maintenant voir ce que Betfair nous propose en termes de marchés plus méconnus.

Par exemple L’Espagne gagne aux tirs au but commerce à [9.0], alors que si c’est le cas, la France est [10.0], puisque les Espagnols sont favoris pour cette rencontre.

Concernant les cotes spéciales, l’objectif de Chef Karim Benzema est de [17.0] et que Ferran Torres marque le premier but du match à [9.0]. Paul Pogba, qui a délivré sept passes décisives en sept matchs de Premier League, est payé pour [4.5] marquer un dans cette finale, alors que si Aymeric Laporte marque un but, Betfair nous paiera en plusieurs fois [17.0].

Vous devez également consulter la section sur les expulsions, où nous n’avons pas Luis Enrique, mais oui aux footballeurs comme Dayot Upamecano, à [15.0], à Sergio Busquets, à [20.0], et Raphaël Varane, à [26.0]. Si nous ne voulons pas trop y jouer et que nous nous retrouvons avec une expulsion en général, nous l’aurons à [4.5].

Enfin, nous allons également revoir à quel point le score Espagne-Italie est dans la douce finale de la Coupe d’Europe en 2012. Ce jour-là, l’Espagne les a battus par 4-0 contre l’Italie. L’histoire se répète [91.0].