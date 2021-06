Les cotes prédisent la victoire de la France sur la Suisse pour le huitième de l’Euro 2020

27/06/2021 à 21h45 CEST

Ronald Gonçalves

Depuis hier, le Euro 2020 a développé ses instances à élimination directe, nous permettant de définir qui composera les quarts de finale. A) Oui, France Oui Suisse Ils feront partie du groupe de protagonistes qui décideront demain de leur avenir dans l’édition en cours du tournoi continental, cette fois dans un match qui, encore une fois, donner les Gaulois comme favoris.

En ce sens, il est impératif de souligner que, lors de leurs huit derniers affrontements, la dernière et unique victoire des Navajos remonte à 1992; depuis, les Gaulois ont 3 victoires et 4 nuls sur les Suisses, son bilan est donc plus que favorable. De plus, directement, ceux de Didier deschamps n’ont plus perdu de match depuis la finale de l’Euro 2016 contre le Portugal, donc tout pointe vers l’invaincu bleu sera toujours debout.

Sur la base de ce qui précède, Les bookmakers estiment la victoire de la France à 1,6 euro, la victoire de la Suisse en 7 Oui cravate à 3.75. Si tel est le cas, une taxe sur les heures supplémentaires française est évaluée à 1,22, tandis que le paiement de l’éventuelle taxe suisse est réduit à 4,1 ; estimations qui seront confirmées, ou infirmées, cette 28 juin quand il France – Suisse a lieu à 21h00.