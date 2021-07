Les cotes sont défavorables pour l’Espagne avant la demi-finale contre l’Italie de l’Euro 2020

05/07/21 à 21:16 CEST

Ronald Gonçalves

Demain, la première demi-finale du Euro 2020 aura lieu dans Wembley, où Espagne et Italie -Les finalistes de l’édition 2012- se retrouveront par la compétition continentale pour définir qui se qualifiera pour le point culminant du tournoi. Le duel, bien sûr, s’annonce assez serré, cependant, les estimations pointent vers azzurri favorablement.

Dans ce sens, les bookmakers payent la victoire italienne à 2,4 euros (1,67 en heures supplémentaires), tandis que l’espagnol à 3,2 euros (2,15 en heures supplémentaires). Pour sa part, une cravate vaut aussi 3,2 euros; Compte tenu de la façon dont même l’épreuve de force sera, c’est une alternative remarquablement probable.

Bien sûr, L’Italie entre au jeu avec la garantie de rester toujours invaincue lors de la compétition, plus d’Espagne avec un meilleur record historique: 9 victoires et 6 nuls lors de leurs 20 derniers matchs en face à face. Cependant, le fait d’avoir joué des prolongations à la fois en huitièmes de finale et en quarts de finale peut avoir des conséquences néfastes sur l’équipe de Luis Enrique, qui a été la plus exigeante physiquement de toute la compétition.

Enfin, rappelons que le Espagne Italie de la demi-finale du Euro 2020 aura lieu le 6 juillet à 21h00.