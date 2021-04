Les cotisations des discomptes aux producteurs d’électricité augmentent de 10% à Rs 82k cr à la fin de l’exercice 21

Les difficultés de stress ne peuvent pas lever des fonds à des taux moins chers, même si le taux d’intérêt sur le prêt spécial PFC-REC sera 150 pb plus élevé que le taux auquel ils empruntent.

Les “ arriérés ” des entreprises publiques de distribution d’électricité (discoms) – créances en attente de 45 jours ou plus – envers les producteurs d’électricité s’élevaient à Rs 82.400 crore à la fin de mars 2021, en hausse de 10,3% par rapport à un an plus tôt.

Bien que le montant en souffrance soit vraisemblablement inférieur au chiffre de février de 91072 crore de Rs parce que les discomptes effacent de grandes parties des cotisations au cours du dernier mois de l’exercice, cette fois, l’argent payé par eux en mars (30,438 crore de Rs) était 72% plus élevé que le la valeur des factures apurées le même mois au cours de l’exercice 20, reflétant l’utilisation des prêts PFC-REC dans le cadre du programme de perfusion de liquidités de 1,25 lakh crore de Rs annoncé par le Centre dans le cadre du paquet Atmanirbhar Bharat pour effacer les cotisations induites aux producteurs d’électricité.

Les principaux États qui devaient le plus aux générateurs d’électricité à la fin de l’exercice 21 sont le Maharashtra (Rs 18,652 crore), le Tamil Nadu (Rs 16,054 crore), le Rajasthan (Rs 10,353 crore), l’Uttar Pradesh (Rs 5,688 crore) et l’Andhra Pradesh (Rs 5,127 crore) ). Selon ICICI Securities, jusqu’à Rs 75,555 crore avaient été décaissés aux États à la fin du mois de mars dans le cadre du programme, et les cinq États ci-dessus figuraient parmi les plus grands bénéficiaires du prêt, le Maharashtra recevant Rs 2500 crore, Tamil Nadu Rs 14,700 crore, Rajasthan Rs 2,032 crore, Uttar Pradesh Rs 27,9740 crore et Andhra Pradesh Rs 3,300 crore.

Parmi les générateurs qui ont fourni leurs entrées dans le portail “ Praapti ” du ministère de l’Énergie, Adani Power a les plus hauts impayés en attente de Rs 20,201 crore. Les impayés de NTPC s’élevaient à Rs 7 827 crore tandis que le même pour DVC était Rs 4 888 crore. GMR Energy (Rs 4 954,1 crore), Bajaj Lalitpur (Rs 4 817,1 crore), Tata Power (Rs 2,447,2 crore), Sembcorp (Rs 2,375,8 crore) sont d’autres producteurs privés d’électricité auxquels les discomptes devaient le plus en tant que retard de paiement à la fin du mois de mars. La branche d’énergie renouvelable d’Adani, Adani Green, avait des créances supplémentaires de Rs 1 559,8 crore.

Le financement des discomptes dans le cadre du programme d’infusion de liquidité est conçu pour être effectué en deux tranches, toutes deux des prêts de transition spéciaux à long terme d’une durée maximale de 10 ans. Le déblocage de la première composante du prêt est subordonné à l’engagement du gouvernement de l’État respectif à effacer les cotisations du département à son insu, et à la mise en place d’un mécanisme crédible pour libérer les subventions – destinées aux consommateurs mais acheminées à travers les discomptes – à l’avance. .

Les discomptes devront également proposer un plan, approuvé par les gouvernements des États respectifs, pour réduire leurs pertes. Les difficultés de stress ne peuvent pas lever des fonds à des taux moins chers, même si le taux d’intérêt sur le prêt spécial PFC-REC sera 150 pb plus élevé que le taux auquel ils empruntent.

