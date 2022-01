Les cotisations impayées des Discoms aux gencos augmentent de 4,4 pc à Rs 1,21,030 cr en janvier

Les discothèques du Rajasthan, de l’Uttar Pradesh, du Jammu-et-Cachemire, du Telangana, de l’Andhra Pradesh, du Karnataka, du Madhya Pradesh, du Maharashtra, du Jharkhand et du Tamil Nadu représentent la majeure partie des cotisations aux gencos, selon les données.

Le total des cotisations impayées dues par les sociétés de distribution d’électricité (discoms) aux producteurs d’électricité a augmenté de 4,4 % en glissement annuel pour atteindre 1 21 030 crores de roupies en janvier 2022.

Discoms devait un total de Rs 1,15,904 crore aux entreprises de production d’électricité en janvier 2021, selon le portail PRAAPTI (Payment Ratification And Analysis in Power Procurement for apporter la transparence dans la facturation des générateurs).

Sur une base séquentielle également, le total des cotisations en janvier est passé de 1 15 462 crores de roupies en décembre 2021.

Le portail PRAAPTI a été lancé en mai 2018 pour apporter de la transparence dans les transactions d’achat d’électricité entre les producteurs et les discothèques.

En janvier 2022, le montant total en souffrance, qui n’a pas été réglé même après 45 jours de période de grâce offerte par les générateurs, s’élevait à Rs 1,01,357 crore contre Rs 99,650 crore le même mois il y a un an. Le montant en souffrance s’élevait à 99 981 crores de roupies en décembre 2021.

Les producteurs d’électricité donnent 45 jours aux discoms pour payer les factures d’électricité. Après cela, les cotisations impayées deviennent en souffrance et les producteurs facturent des intérêts pénaux sur cela dans la plupart des cas.

Pour soulager les sociétés de production d’électricité (gencos), le Centre a mis en place un mécanisme de sécurité des paiements à partir du 1er août 2019. En vertu de ce mécanisme, les discos sont tenus d’ouvrir des lettres de crédit pour obtenir l’alimentation électrique.

Le Centre avait également donné quelques répits aux discos pour payer des cotisations aux gencos en raison du verrouillage induit par COVID-19. Le gouvernement avait également renoncé aux poursuites pénales pour paiement tardif des cotisations.

En mai 2020, le gouvernement avait annoncé une injection de liquidités de 90 000 crores de roupies pour les discothèques en vertu de laquelle ces services publics ont obtenu des prêts à des taux économiques de la part de la Power Finance Corporation (PFC) et de REC Ltd.

Il s’agissait d’une initiative du gouvernement pour aider les gencos à rester à flot. Plus tard, le package d’infusion de liquidités a été augmenté à Rs 1,2 crore lakh et ensuite à Rs 1,35 lakh crore.

Les discothèques du Rajasthan, de l’Uttar Pradesh, du Jammu-et-Cachemire, du Telangana, de l’Andhra Pradesh, du Karnataka, du Madhya Pradesh, du Maharashtra, du Jharkhand et du Tamil Nadu représentent la majeure partie des cotisations aux gencos, selon les données.

Les impayés des producteurs d’électricité indépendants s’élevaient à 54,56 pour cent du total des impayés de Rs 1,01,357 crore de discos en janvier 2022.

La proportion de gencos du PSU central dans les retards était de 22,43 pour cent.

Parmi les gencos du secteur public central, NTPC à lui seul a un montant en souffrance de 4 298,32 crores de Rs sur les disques discoms, suivi de NPCIL – CENTRALE NUCLÉAIRE DE KUDANKULAM à 2 745,21 crores de Rs, DVC à 2 447,83 crores de Rs et NLC India à 2 206,86 crores de Rs en janvier 2022.

Parmi les producteurs privés, les discoms doivent le montant en souffrance le plus élevé de Rs 26 648,56 crore à Adani Power, suivi de Lalitpur Power Generation Company, propriété du groupe Bajaj, à Rs 4 966,09 crore au cours du mois sous revue.

Le retard des producteurs d’énergie non conventionnelle comme l’énergie solaire et éolienne s’élevait à 19 651,15 crores de roupies en janvier 2022.

