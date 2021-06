Les cotisations impayées des Discoms aux gencos chutent de 11,2 pc à Rs 81 628 cr en avril

in

Le retard des producteurs d’énergie non conventionnelle comme le solaire et l’éolien s’élevait à 11 296,24 crores de roupies en avril 2021.

Le total des cotisations impayées dues par les services publics de distribution d’électricité ou les discoms aux producteurs d’électricité a diminué de 11,2 % pour atteindre 81 628 crores de roupies en avril 2021 par rapport à il y a un an.

Les sociétés de distribution (discoms) devaient un total de 91 915 crores de Rs aux entreprises de production d’électricité en avril 2020, selon le portail PRAAPTI (Payment Ratification And Analysis in Power Procurement for apporter la transparence dans la facturation des générateurs).

Cependant, les impayés de discoms envers les producteurs d’électricité ont augmenté d’année en année ainsi que de mois en mois pendant des années, montrant un stress permanent dans le secteur de l’électricité jusqu’en février de cette année. Il a commencé à diminuer à partir de mars 2021.

Le total des cotisations en avril a augmenté séquentiellement par rapport au crore de Rs 78 841 en mars de cette année.

Le total des cotisations impayées des dcoms avait baissé de 3,4% en mars de cette année, contre 81 687 crores de roupies le même mois l’année dernière.

Le portail PRAAPTI a été lancé en mai 2018 pour apporter de la transparence dans les transactions d’achat d’électricité entre les producteurs et les discothèques.

En avril 2021, le montant total en souffrance, qui n’a pas été réglé même après 45 jours de délai de grâce offert par les générateurs, s’élevait à Rs 68 732 crore contre Rs 76 117 crore le même mois il y a un an. Le montant en souffrance s’élevait à Rs 67 656 crore en mars de cette année.

Les producteurs d’électricité donnent 45 jours aux discoms pour payer les factures d’approvisionnement en électricité. Après cela, les cotisations impayées deviennent en souffrance et les producteurs facturent des intérêts pénaux sur cela dans la plupart des cas. Pour soulager les entreprises de production d’électricité (gencos), le Centre a mis en place un mécanisme de sécurisation des paiements à compter du 1er août 2019.

Dans le cadre de ce mécanisme, les discothèques sont tenues d’ouvrir des lettres de crédit pour obtenir l’alimentation électrique. Le Centre avait également donné quelques répits aux discos pour payer des cotisations aux gencos en raison du verrouillage induit par COVID-19. Le gouvernement avait également renoncé aux poursuites pénales pour paiement tardif des cotisations.

En mai, le gouvernement a annoncé une injection de liquidités de 90 000 crores de roupies pour les discos en vertu de laquelle ces services publics obtiendraient des prêts à des taux économiques de la part de Power Finance Corporation (PFC) et de REC Ltd.

Il s’agissait d’une initiative du gouvernement pour aider les gencos à rester à flot. Plus tard, le paquet d’infusion de liquidités a été augmenté à Rs 1,2 crore lakh et ensuite à Rs 1,35 crore lakh. Dans le cadre du paquet de liquidités, plus de Rs 80 000 crore ont été décaissés.

Les discoms du Rajasthan, de l’Uttar Pradesh, du Jammu-et-Cachemire, du Telangana, de l’Andhra Pradesh, du Karnataka, du Maharashtra, du Jharkhand et du Tamil Nadu représentent la majeure partie des cotisations aux gencos, selon les données.

Les arriérés des producteurs d’électricité indépendants s’élevaient à 53,04 % du total des arriérés de Rs 68 732 crore de discos en avril 2021. La proportion de gencos PSU centraux dans le retard était de 30,52 %.

Parmi les gencos du secteur public central, le NTPC à lui seul a un montant en souffrance de 5 167,11 crores de Rs sur les discos, suivi de Damodar Valley Corporation à 5 156,34 crores de Rs, NLC India à 3 416,18 crores de Rs, NHPC à 2 261,05 crores de Rs et THDC India à 1 134,17 crores de Rs. avril 2021.

Parmi les producteurs privés, les discoms doivent le plus grand retard de Rs 18 608,11 crore à Adani Power, suivi de Lalitpur Power Generation Company appartenant au groupe Bajaj à Rs 4 817,12 crore et SEMB (Sembcorp) à Rs 2 364,56 crore au cours du mois sous revue.

