Les couleurs du Galaxy S22 Ultra pourraient avoir fuité

Samsung dévoilera la série Galaxy S22 à la mi-février, selon les fuites les plus récentes. Les pénuries de puces semblent avoir eu un impact sur les plans de lancement de Samsung, car la série Galaxy S22 sera lancée environ un mois plus tôt que le Galaxy S21. Mais la série Galaxy S22 réservera une grande surprise sous la forme du Galaxy S22 Ultra. Le plus grand combiné de la série sera équipé d’un stylet S Pen intégré, tout comme le Note. Le Galaxy S22 Ultra deviendra effectivement le Galaxy Note 22 que les fans de Note attendaient. En attendant que Samsung commence enfin à vendre ses premiers produits phares 2022, vous pouvez consulter les rendus suivants qui vous offrent certaines des options de couleur du Galaxy S22 Ultra.

Le design du Galaxy S22

Toutes les rumeurs et fuites du Galaxy S22 que nous avons vues au cours des deux derniers mois racontaient la même histoire de conception. La décision de Samsung d’incorporer un stylet dans le Galaxy S22 Ultra a eu un impact majeur sur la conception du Galaxy S22.

Le Galaxy S22 et le Galaxy S22 Plus seront identiques. Nous cherchons des écrans plats et des coins arrondis. Le Galaxy S22 Ultra ne peut pas se permettre le même design. Le stylet oblige Samsung à donner au téléphone des côtés supérieurs et inférieurs plats. En conséquence, le Galaxy S22 Ultra a des coins rectangulaires. De plus, l’écran a des bords incurvés.

Bien que la couleur d’un téléphone soit la dernière chose à considérer lors de l’achat d’un appareil très attendu, le détail est très important pour certains acheteurs.

Il se trouve que nous avons vu il y a quelques jours une prétendue fuite de rendu de presse du Galaxy S22 Ultra qui a confirmé la conception du téléphone. Il nous a également dit que l’Ultra sera disponible dans une option de couleur violette ou rose. Le Galaxy S22 viendra en blanc, selon la même fuite.

Le blog néerlandais LetsGoDigital a présenté le rendu de presse du Galaxy S22 Ultra ci-dessus. En utilisant ces détails de conception, le blog a peaufiné ses rendus Galaxy S22 Ultra, comme on le voit ci-dessous. Les images couvrent également les différentes couleurs du Galaxy S22 Ultra.

Couleurs du Galaxy S22 Ultra

En plus du blanc, du noir et du violet, LetsGoDigital propose également les versions rouge et verte du Galaxy S22 Ultra. Des rumeurs antérieures ont fait référence à certaines de ces options de couleur Galaxy S22 Ultra. Cela dit, ils doivent encore être confirmés. Mais ils ont du sens compte tenu de ce que Samsung a fait auparavant avec ses produits phares.

Les nouveaux combinés se lancent généralement en plusieurs couleurs. Le Galaxy S21 Ultra était disponible en noir et argent dès le départ. Mais Samsung a également proposé quelques couleurs exclusives sur son site Web, notamment le marron, le bleu marine et le titane.

Les couleurs de lancement du Galaxy S21 comprenaient le violet, le rose, le gris et le blanc (voir l’image du haut). Le Galaxy S21 Plus était disponible en noir, argent et violet. L’or et le rouge étaient des couleurs optionnelles exclusives à Samsung.com.

En d’autres termes, le Galaxy S22 et le Galaxy S22 Ultra seront probablement disponibles dans différentes options de couleurs. Le noir et blanc traditionnel fera probablement partie des choix de couleurs que Samsung réserve aux acheteurs, en particulier en ce qui concerne le Galaxy S22 Ultra. Surtout, Samsung semble avoir opté pour un aspect verre mat pour le Galaxy S22 Ultra. Cela signifie que toutes les versions de couleur auront un panneau en verre mat à l’arrière plutôt qu’un panneau brillant.

La fuite de rendu de presse précédente du Galaxy S22 Ultra a révélé quelques autres détails de conception intéressants en matière de couleur. Les anneaux de la caméra auront la même couleur que la vitre arrière. De plus, la pointe du S Pen noir sera également de la même couleur que le téléphone.

A part les rendus, il faudra attendre que Samsung confirme ces choix de couleurs pour la série Galaxy S22 Ultra.