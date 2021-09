Les couleurs et les options de stockage de l’iPhone 13 sont gâchées par la première liste de vente au détail

Au début de la semaine prochaine, Apple dévoilera officiellement l’iPhone 13. Apple a partagé le calendrier de son événement d’automne mardi, et bien que nous nous attendions à des surprises, les fuites ont été nombreuses. Des sources disent que nous verrons l’iPhone 13, l’Apple Watch Series 7 et les AirPods 3 le mardi 14 septembre. Malheureusement pour Apple, tous ces appareils non annoncés ont déjà été gâchés par des fuites. En fait, même à quelques jours de l’événement, les fuites gâchent toujours les surprises d’Apple. La dernière fuite se présente sous la forme d’une série d’annonces sur un site de vente au détail qui détaillent les tailles et les couleurs de stockage de l’iPhone 13.

91mobiles a repéré les annonces sur le site ukrainien KTC jeudi. Il existe des dizaines d’annonces, une pour chaque combinaison unique de couleurs et de tailles de stockage de l’iPhone 13.

Fuite des couleurs et des tailles de stockage de l’iPhone 13 ?

Si l’on en croit les annonces, l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini seront disponibles en six couleurs différentes : noir, bleu, rose, violet, blanc et PRODUIT (ROUGE). Pendant ce temps, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max seront disponibles en noir, bronze, argent et or. Le rose, le bronze et le noir semblent remplacer respectivement le vert, le bleu pacifique et le graphite. Cela dit, vous devriez probablement prendre tout cela avec un grain de sel, car ces annonces pourraient être basées sur des rumeurs.

En ce qui concerne la taille de stockage, voici ce que chaque modèle d’iPhone 13 offrira, selon les listes :

iPhone 13 mini: 64 Go, 128 Go

iPhone 13: 64 Go, 128 Go

iPhone 13 Pro: 128 Go, 256 Go, 512 Go

iPhone 13 Pro Max: 128 Go, 256 Go, 512 Go

Il convient de noter qu’Apple propose des modèles de 256 Go d’iPhone 12 et d’iPhone 12 mini. Nous ne pouvons pas commencer à comprendre pourquoi Apple supprimerait l’option la plus chère de ces lignes.

Comme le note MacRumors, KTC n’est pas le seul site ukrainien avec les premières annonces iPhone 13. Stylus – un autre détaillant en ligne – présente des modèles mini d’iPhone 13 de 512 Go et 1 To sur son site Web. Je serais prêt à parier une somme importante qu’Apple ne proposera pas un iPhone 13 mini de 1 To. Mais si vous consultez iLounge, vous verrez une mini-liste iPhone 13 totalement différente. Celui-ci n’inclut pas de modèle de 64 Go, similaire à Stylus, mais il manque également l’option 1 To. Ils ne peuvent s’entendre sur grand-chose.

L’une des rares rumeurs qui a encore un air de mystère est l’iPhone 1 To 13. Des sources ont suggéré qu’Apple ajouterait une option de stockage de 1 To à la gamme cette année, mais personne ne semble certain. Par conséquent, nous devrons nous connecter le 14 septembre à 13 h HE pour le savoir.