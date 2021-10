Les couleurs qui seront tendance dans le monde du sport automobile | Moteur

Les couleurs à la mode dans le sport automobile changent. C’est du moins ce que prouve la dernière étude de BASF, qui met en évidence des nuances plus marquantes.

Chaque année, le L’entreprise chimique BASF mène une étude qui montre la des couleurs tendance dans le sport automobile dans différentes parties du monde. Depuis quelque temps déjà, nous sommes habitués à une dominance de tons gris et noirs, mais il semble que cela va très bientôt changer.

Selon son dernier rapport, en 2021 et 2022 prochain nous pourrons compter sur un une plus grande variété de peintures Ils comprennent des nuances de violet, bleu, orange, vert, rouge et même marron. C’est du moins ce que les experts qui ont produit ce document anticipent, il est donc possible que nous commencions bientôt à voir ces couleurs dans les nouvelles voitures.

Cependant, cette recherche ne s’arrête pas là et on nous montre également les couleurs clés par régions du monde entier. Commençant par L’Europe  -bien qu’il s’agisse bien d’un ensemble Europe, Moyen-Orient et Afrique-, on voit que les tons surlignés sont les orange ‘Spectora’ et le ‘Elicitor’ violet, les options les plus frappantes.

Le premier, comme mentionné dans le document, est « une teinte pastel moyennement tonale » qui a la particularité de montrer « son côté néo-futuriste : une teinte nettement orangée qui offre un nouvel aspect technique ». D’autre part, l’« Elicitor » se concentre surtout en afrique et il s’assure qu’il « utilise des ressources régionales, combinées à l’expérience locale ».

Au-delà de ces descriptions particulières, il est évident que nous sommes confrontés des tons beaucoup plus frappants et risqués que ceux qui ont dominé le paysage automobile pendant des années.

Ce n’est pas le cas dans d’autres régions comme Asie, oui, où le couleurs ‘Connaître l’ignorance’ -ce qui pourrait être traduit par ‘Connaître l’ignorance’- et’Mobius’. La première se concentre sur la Chine et c’est une espèce vert très foncé, presque noire. La seconde, quant à elle, est plutôt d’un ton bleu clair, mais intègre des reflets bruns en fonction de la lumière.

Enfin, dans Amérique BASF souligne le couleurs ‘Lambent Earth’ et ‘Amicable Glimmer’. Tout d’abord, on voit une peinture brune, ce qui est tout de même surprenant, car ce n’est plus une couleur courante depuis des décennies. De même, la seconde se concentre sur Amerique du Sud et c’est une teinte crème « avec beaucoup de potentiel pour la forme 3D d’une carrosserie de voiture ».

Quoi qu’il en soit, il semble que les tendances changent et il se peut que nous commencions à voir à nouveau des couleurs plus frappantes dans les nouveaux modèles. Même ainsi, les plus conservateurs comme les gris et les noirs resteront très présents. Achèteriez-vous votre prochaine voiture dans l’une de ces couleurs ?

Cet article a été publié dans Top Gear par Segio Ríos.