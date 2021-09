Les couloirs de pouvoir se déplacent vers de nouvelles adresses ; PM Modi inaugure

Le complexe Africa Avenue comprend quatre blocs (A, B, C & D) et comptera 13 bureaux sur une superficie bâtie de 5,08 lakh pieds carrés (Crédit : CPWD)

Au cours des deux prochains mois, environ 7 000 employés du ministère de la Défense (MoD) qui travaillent dans les casernes de Dalhousie Road, derrière l’édifice du Sud, se rendront à de nouvelles adresses. Le 16 septembre, le Premier ministre Narendra Modi va inaugurer les nouveaux complexes de bureaux situés à Africa Avenue et Kasturba Gandhi Marg.

Les 7 000 officiers et membres du personnel qui seront transférés dans les nouveaux bâtiments proviennent de 27 organisations différentes, y compris le quartier général des services, les bureaux rattachés du ministère de la Défense et d’autres bureaux subordonnés.

Le complexe KG Marg a trois blocs (A, B & C) et abritera 14 bureaux du ministère et a une superficie bâtie de 4,52 lakh sq ft. Africa Avenue Complex a quatre blocs (A, B, C & D) et aura 13 bureaux sur une superficie bâtie de 5,08 lakh pieds carrés.

Les bureaux du chemin Dalhousie ont été utilisés pour divers bureaux et services auxiliaires par le ministère de la Défense depuis l’indépendance et l’espace qui va être libéré sera réaménagé dans le cadre du projet de réaménagement de Central Vista en cours.

Partageant les détails des nouveaux complexes, des sources ont déclaré à Financial Express Online : « La conception des bâtiments a permis de garantir qu’aucun arbre préexistant n’a été perturbé. Ces nouveaux bureaux ont été construits pour un coût de Rs 775 crores et sont entièrement financés par le ministère de la Défense.

Il existe une disposition pour un parking à plusieurs niveaux pour environ 1 500 véhicules dans ces complexes qui ont été construits par le ministère du Logement et du Développement urbain dans le cadre du projet Central Vista en cours.

Selon la source citée ci-dessus, “Les nouveaux bâtiments sont respectueux de l’environnement et ont un environnement de construction vert et offriront une bonne connectivité, des équipements modernes, des banques, des cantines, etc. Et l’espace total dans ces bâtiments s’élève à environ 9,60 Lakhs sq ft comme contre 9,22 Lakh pieds carrés libérés dans divers bâtiments et baraquements.

Ajoutant: «Au lieu d’être situés dans divers bâtiments et baraquements anciens, la co-implantation de ces bâtiments garantira une plus grande efficacité et un meilleur fonctionnement. (A, B, E, G, H, J, bloc L&M, parcelle n° 30 et parcelle n° 108 (E&W) et Jodhpur House). Pour les bureaux du plan directeur de développement de Central Vista, 37 acres de terrain ont été libérés (car seulement 13 acres de terrain ont été utilisés pour des complexes de bureaux modernes par rapport aux 50 acres de terrain existants).

Les travaux sur ces complexes avaient commencé vers juin-juillet 2020. “Le temps total mis pour terminer ces deux bâtiments a pris environ un an et demi”, a précisé la source.

Il s’agit d’un espace de sept étages sur Africa Avenue et seuls les bureaux du MoD s’y rendront. Le complexe de huit étages Kasturba Gandhi Marg abritera également temporairement les bureaux de Praivahan Bhawan et Shram Shakti Bhawan. Les bureaux de ces deux ministères seront à cette adresse jusqu’à ce que leurs nouveaux bureaux soient prêts au Complexe du Secrétariat central.

Qu’adviendra-t-il de l’espace libéré par le MoD ?

L’espace libéré par le bloc sud est susceptible d’être utilisé pour « l’enclave exécutive » du projet Central Vista. Les plus de 50 acres de terrain seront utilisés pour la résidence du Premier ministre et du PMO et d’autres bureaux.

Quand commenceront les travaux sur l’espace libéré ?

Il reste encore un peu de temps avant le début des travaux car le déplacement des bureaux actuels prendra environ deux mois.

Comment le projet a-t-il été mis en œuvre ?

Un comité de coordination conjoint a été constitué par le ministère de la Défense et il était sous JS & CAO. Ce comité coordonnait les différentes parties prenantes sur leurs besoins, y compris l’attribution de l’espace, les équipements communs, etc.

Des représentants du ministère de la Production de défense, du ministère des Affaires militaires, du ministère du Bien-être des anciens combattants (ESW), de trois services et de la R&D du ministère de la Défense faisaient partie du comité de coordination conjoint.

INS Inde

L’INS India de la marine indienne située sur la route Dalhousie aura un nouveau bloc. C’est l’un des principaux établissements de la marine situé à New Delhi et est responsable de la couverture administrative et logistique de tous les officiers et marins qui se trouvent dans le quartier général de la marine ainsi que d’autres unités à Delhi.

