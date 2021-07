Les couloirs du pouvoir au Népal | Critique de livre — Hisila : de révolutionnaire à première dame par Hisila Yami

Une photo d’archive d’un homme participant à une manifestation en janvier contre la dissolution du parlement à Katmandou, au Népal (.)

Par Atul K Thakur

La vie d’Hisila Yami dans la révolution et la transition douloureusement longue de révolutionnaire à première dame du Népal ont été un voyage extraordinaire. Ses mémoires récemment publiées, Hisila: From Revolutionary to First Lady, sont une bonne lecture et l’une des autobiographies politiques les plus franches et honnêtes de ces dernières années. Du Népal, parmi les politiciens, BP Koirala a écrit peut-être la seule autre autobiographie bien connue, Atmabrittanta. Scénarisé avec élégance et bonheur, Yami a couvert la transformation du Népal d’une monarchie féodale en une république fédérale laïque avec les hommages d’une démocratie à part entière.

Le livre est également significatif dans le sens où, en parallèle, il réfléchit sur la vie inspirante de son camarade et mari Baburam Bhattarai en public. Remarquablement, Bhattarai faisait partie de ces idéologues de gauche puritains au Népal qui avaient vu la « dissidence radicale » comme une voie pour atteindre des objectifs progressistes. Un fait célèbre était que Bhattarai n’est jamais arrivé au deuxième rang dans la vie. Il l’a prouvé politiquement aussi. Contrairement à ses principaux collègues idéologues du parti, il a plaidé pour la dissolution du Parti communiste du Népal (maoïste) une fois qu’il l’a vu atteindre l’objectif transitoire de faire du Népal une république. Cependant, comme Yami, lui aussi a ressenti un vide car la révolution ne pouvait plus progresser après avoir atteint le pouvoir et avoir renoncé à l’objectif final du «socialisme». Personne ne peut douter que Bhattarai était le seul ministre des Finances népalais à avoir pensé à augmenter véritablement le potentiel de revenus du pays – et il a réussi à augmenter le chiffre d’affaires record de 33,3% en 2009-10. En tant que Premier ministre (août 2011-mars 2013), il a reconnu le sous-développement du Népal comme un corollaire de l’apathie chronique pour l’augmentation des capacités de production indigènes. Certaines des décisions politiques les plus progressistes ont été prises au cours de son mandat, et son chemin dans la vie et la politique, Hislia Yami a bien fait en tant que ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la réforme agraire dans différents mandats dans un gouvernement maoïste.

Soutenu par de riches détails factuels et une belle prose, l’auteur emmène les lecteurs à travers les développements politiques depuis 1950 à nos jours, faisant de ce livre une bonne étude sur les nuances de la politique népalaise. Elle retrace son parcours d’une jeune étudiante népalaise en architecture à Delhi au début des années 80 jusqu’à devenir une révolutionnaire maoïste engagée dans la guérilla au Népal. Il est vraiment fascinant de regarder en arrière et de voir une personne issue d’une famille Newar aisée de Katmandou rejoindre le Politburo du CPN (maoïste) en tant que l’une des deux femmes leaders.

Pushpa Kamal Dahal ‘Prachanda’ obtient une bonne part de couverture dans le livre pour ses fortes capacités d’organisation. Il est mis en lumière pour avoir conduit le pays sur une voie révolutionnaire décisive qui s’est avérée émancipatrice. Alors que les observateurs pensent que Prachanda manquait de la profondeur intellectuelle que Bhattarai avait sans effort, Bhattarai manquait du calibre organisationnel astucieux de Prachanda et de la tendance à la survie essentielle pour le territoire politique imprévisible du Népal. Les deux étaient et sont complémentaires l’un de l’autre. Dans un chapitre très émouvant, Prachanda et BRB : Deux rives d’une rivière, Yami cite avec justesse le camarade Post Bahadur Bogati qui a utilisé une fois une allégorie plutôt amusante pour décrire la relation entre Prachanda et Bhattarai lors d’une des réunions du comité central. « Prachanda et BRB sont comme deux éléphants géants ; là où ils se rencontrent ou se séparent, ils perturbent le sol de toute façon.

Plus loin dans le livre, Yami expose sa nouvelle ligne politique : « Alors qu’il travaillait en tant que président du CPDCC, BRB avait trouvé l’UML plus peu accommodante et intolérante que le NC en ce qui concerne le fédéralisme et l’agenda inclusif. Il avait vu des signes de fascisme social dans l’attitude de KP Oli lorsqu’il prônait le recours à la force contre le mouvement Madhesi et les nationalités indigènes au lieu du dialogue politique. Ce qui a le plus choqué BRB, c’est la position de Prachanda. Au lieu de lutter contre l’attitude autocratique d’Oli, il obéissait docilement. Pour BRB, c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Il supportait depuis trop longtemps l’opportunisme de Prachanda. Le 25 septembre 2015, BRB a eu un dernier dialogue avec Prachanda à la résidence de ce dernier à Lazimpat, Katmandou. La BRB a proposé de dissoudre le parti maoïste, qui avait achevé sa mission d’institutionnalisation de la république démocratique fédérale malgré ses nombreux défauts.

« Il a en outre proposé de construire un nouveau Parti socialiste pour répondre aux exigences du XXIe siècle. Prachanda n’a pas pris cette proposition au sérieux. Après avoir quitté Prachanda et le parti, nous avons commencé à faire campagne pour un parti socialiste alternatif basé sur une démocratie inclusive et participative. Sur cette base, le Naya Shakti Party, Népal (plus tard rebaptisé « Janata Samajwadi Party ») a été officiellement lancé le 12 juin 2016. BRB est devenu l’organisateur du parti.

L’histoire devrait être gentille avec Bhattarai et Yami pour avoir tracé un chemin moins fréquenté et, ce faisant, ne pensant qu’à leur engagement indéfectible envers le Népal et son peuple. Pendant ce temps, comme le livre le montre assez clairement, Prachanda a rejeté le maoïsme et le « chemin de Prachanda » pour embrasser la « pensée de Xi Jinping » et s’est compromis avec Oli en fusionnant le parti avec le CPN (UML). Avant qu’ils ne s’effondrent, le lecteur de ce livre est mieux informé sur la façon dont Prachanda n’a aidé que le KP Oli-Bidya Devi Bhandari, renforçant leur lien et leur autorité au-dessus des dispositions constitutionnelles et parlementaires.

Yami est tombée amoureuse d’un architecte qui plus tard a changé le cours de l’histoire au Népal, et sa maternité difficile avec l’enfant solitaire Manushi donnent aux lecteurs un aperçu de sa vie personnelle aussi. Son livre devrait être d’un grand intérêt pour tous ceux qui observent et suivent la politique et l’économie du Népal.

Atul K Thakur est analyste politique, chroniqueur et écrivain basé à New Delhi

Hisila : de révolutionnaire à première dame

Hisila Yami

Maison aléatoire de pingouin

Pp 368, Rs 399

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.