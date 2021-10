Les country clubs ne sont pas réservés aux personnes âgées riches – voici pourquoi vous devriez en essayer un

Surtout dans ce boom de post-confinement et de changement climatique à mi-chemin (Photo: Foxhills)

Compte tenu de la façon dont ils ont été représentés à la télévision au cours des 30 dernières années, il n’est pas surprenant que les country clubs soient considérés comme réservés aux vieux riches et guindés, du moins parmi mes contemporains.

Lorsqu’on m’a proposé un séjour d’une nuit au Foxhills Club & Resort, j’étais curieux d’avoir un aperçu de la façon dont cette autre moitié de vie percevait. Je m’attendais aussi, à tort et peut-être un peu injustement, à ce que mon plus un et moi soyons les plus jeunes d’au moins une décennie ou deux.

Cependant, je suis ici pour vous dire qu’en fait, les country clubs peuvent être amusants pour les jeunes coquins vifs comme vous et moi, en particulier dans le boom des séjours post-confinement que nous connaissons.

Que vous hésitiez à voyager à l’étranger ou que vous essayiez de rester en dehors des avions pour minimiser votre empreinte carbone, un country club comme Foxhills vaut vraiment le détour. Mais il y a quelques mises en garde.

Commençons par le prix. À Foxhills – qui se trouve à 15 minutes en voiture de la gare de Woking, à donner ou à prendre – les chambres avec petit-déjeuner inclus commencent à 180 £ la nuit. Je ne peux pas parler du coût des adhésions car, comme me l’a dit un représentant, les prix varient au point que c’est leur politique de ne pas en faire la publicité.

Bien qu’une chambre ne soit sans doute pas aussi économique que certaines des autres options, comme mon plus un l’a souligné par expérience, vous auriez pu vous retrouver à payer 100 £ juste pour passer la nuit dans un Travelodge à Cornwall cet été. Donc, à mon avis, étant donné que les chambres sont grandes et confortables, et que vous avez accès à toutes les installations sportives et de loisirs pour ce prix, cela s’équilibre un peu.

Les multiples piscines étaient l’une de mes fonctionnalités préférées (Photo : Foxhills)

Lesdites installations sportives et de loisirs comprennent plusieurs piscines – intérieures et extérieures – une grande salle de sport, un studio de vélo, une salle de jeux, des courts de tennis, une cabane de yoga et divers cours de fitness.

Il y a aussi un spa (vous pouvez réserver des séjours spa qui vous donnent accès aux installations mentionnées précédemment), une crèche et deux parcours de golf de championnat de 18 trous, mais leur utilisation n’est pas incluse dans le prix d’une chambre.

Avec trois salles à manger au choix, les repas peuvent faire grimper un peu le prix. Les plats principaux commencent à 16,50 £ dans les salles à manger The Fox de Foxhills, mais pour être honnête, la nourriture est délicieuse. Il existe également des options plus abordables – à Nineteen, les plats principaux commencent à 6,50 £ pour un sandwich et des chips, et Flo’s, qui est situé dans leur nouveau bâtiment, The Pavillion, ressemble beaucoup plus à un café en termes d’ambiance et de prix.

J’ai eu les gnocchis à la chlorophylle de The Fox, et c’était très savoureux (Photo: Foxhills)

Une autre mise en garde est que, en raison de la nature des country clubs, cela aide vraiment si vous êtes en forme dans une certaine mesure.

Foxhills n’est pas l’un de ces endroits où le « bien-être » se cache à chaque coin de rue – la nourriture est trop indulgente pour cela – et ce n’est pas non plus un endroit pour les personnes avides d’excitation hédoniste sauvage. C’est plutôt un endroit où il est vraiment facile de se déconnecter, de se faire plaisir et de faire de l’exercice d’une manière qui vous rend heureux.

Quelque chose que j’ai particulièrement apprécié, c’est le fait que l’une des piscines extérieures chauffées n’était pas à cinq pieds de la chambre dans laquelle nous avons séjourné, donc je pouvais sortir pour de petites baignades rapides sur le moindre caprice.

Les chambres sont très confortables et ne manquent pas d’espace (Photo : Foxhills)

Présenté comme une activité de team building, nous avons pu essayer une partie de croquet que, avec notre professeur très patient et une bonne quantité de Pimm’s, je recommanderais sérieusement, surtout si vous êtes un fan de mini-golf – c’est à la fois plus difficile et plus amusant qu’il n’y paraît.

J’aurais adoré rester quelques nuits de plus, alors je pourrais faire des choses comme faire une grande promenade dans certaines parties de l’immense terrain de 400 acres et essayer quelques cours dans leur cabane de yoga. Si vous aimez ce genre de chose et que vous avez le budget pour cela, un séjour d’au moins quelques jours serait ma recommandation.

Si vous avez envie de vous dégourdir les jambes à tout moment, vous pouvez prendre un train direct pratique pour Waterloo depuis Woking qui prend environ 25 minutes, et se rendre de Woking à Clapham Junction en train prend environ une demi-heure.

Si vous souhaitez explorer Woking, il y a une bonne quantité de pubs disséminés autour, et le centre commercial de Woking, qui, avec la galerie et le musée Lightbox très appréciés, n’est pas loin de la gare. Je recommanderais de se rendre à Woking en voiture ou en taxi au lieu des transports en commun, car prendre le bus comprend une marche de 30 minutes.

Ma dernière mise en garde est que nous avons pu profiter de Foxhills à ce que je soupçonne être le meilleur, avec le soleil qui brillait suffisamment pour justifier de se prélasser au bord de la piscine avec un livre en bikini – l’un des plus beaux passe-temps que ce monde a à offrir .

Bien qu’il y ait beaucoup de choses pour vous divertir à l’intérieur, et je serais intéressé de voir à quoi ressemble Foxhills pendant l’hiver, le fait que le temps soit de notre côté a rendu la partie «séjour» de la cation presque hors de propos.

