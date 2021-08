Les coupables du crash hongrois disent que les pénalités sur la grille importent moins à Spa · .

in

Valtteri Bottas et Lance Stroll ont déclaré que les pénalités de grille reçues pour leur rôle dans l’accident du premier tour en Hongrie seraient plus compromettantes sur d’autres circuits.

Les deux hommes ont été pénalisés de cinq places sur la grille du Grand Prix de Belgique, à la suite des collisions entre plusieurs voitures au début du Grand Prix de Hongrie qui ont anéanti un quart du peloton et laissé d’autres avec des voitures endommagées.

Cependant, Bottas a déclaré que Spa est une piste moins difficile pour une pénalité de grille, car les dépassements sont plus faciles que sur d’autres circuits.

“Sur cette piste, le rythme de course est assez important si vous comparez le rythme de qualification au rythme de course”, a expliqué Bottas. «Nous devons donc nous concentrer sur cela [in] quoi que nous fassions à l’entraînement, mais sans oublier que je dois encore essayer de bien me qualifier.

Le pilote Mercedes, qui est actuellement quatrième du championnat du monde des pilotes et a subi trois abandons au cours de la première moitié de la saison 2021, a déclaré que s’il devait être déplacé quelque part dans le peloton, Spa offre au moins des opportunités de récupérer pendant la course. .

“Je ne veux pas partir du top 10, par exemple, mais sur toutes les pistes pour avoir une pénalité sur la grille, c’est définitivement du bon côté de la liste parce que la course est bonne ici”, a-t-il déclaré. “Vous pouvez dépasser si vous avez le rythme, donc le rythme de course sera la clé.”

Stroll a déclaré que sa pénalité « ne change pas vraiment grand-chose » pour sa propre course.

“Je suis concentré sur ce que je peux faire”, a déclaré le pilote Aston Martin. “C’est une piste sur laquelle vous pouvez doubler, donc il y a encore beaucoup d’opportunités et une longue course à venir.”

