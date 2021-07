Les couples de Love Island qui se sont rencontrés à Casa Amor et sont restés ensemble le plus longtemps ⋆ .

À l’heure actuelle, Casa Amor vient de démarrer sur Love Island et il semble que presque tous les couples pourraient s’effondrer. Casa Amor est notoirement le plus grand test de Love Island, où 12 nouveaux insulaires époustouflants sont lancés pour voir qui est fidèle et qui ne l’est pas. Il ne semble jamais que l’un des nouveaux insulaires soit vraiment amoureux, ils veulent juste provoquer un drame et passer un peu de temps à la télé, mais en fait, un bon nombre de couples Casa Amor ont réussi à le faire fonctionner.

Ne vous méprenez pas, des tas de couples Casa Amor se sont écrasés et brûlés de manière épique – Josh et Kaz et Ellie et Charlie, je vous regarde – mais pas tous. 5Star a découvert les couples les plus longs à sortir de Casa Amor dans toutes les séries et a découvert combien de temps ils sont restés ensemble. Voici les meilleurs couples de Love Island qui se sont rencontrés pour la première fois à Casa Amor et ont duré le plus longtemps après la villa.

Callum Jones et Molly Smith – Toujours ensemble

Callum et Molly sont définitivement issues du drame. Molly faisait partie de Casa Amor dans la série hivernale 2020 de Love Island, et son entrée a brisé ce qui ressemblait au couple le plus stable de la série, Shaughna et Callum. Cela a provoqué le moment emblématique de la Casa Amor où Shaughna a dit « félicitations, chéri » lorsque le couple est rentré ensemble dans la villa.

Cependant, cela en valait la peine car ils sont toujours aussi forts! Callum et Molly ont passé 15 jours ensemble dans la villa avant de partir ensemble et sont toujours en couple aujourd’hui. Ils sont ensemble depuis plus d’un an et demi.

Nas Majeed et Eva Zapico – Toujours ensemble

Qui s’est rapidement transformé en l’un de nos couples préférés de Love Island? C’est Nas et Eva. Nas était en couple avec Demi Jones dans la série hivernale, mais est revenu de Casa Amor avec Eva. Il était alors l’ennemi public numéro un et a été largué avec Eva quatre jours seulement après l’avoir ramenée à la villa. Mais, il est de retour dans nos bons livres maintenant parce qu’ils sont toujours ensemble et plus mignons que jamais. Ils sont aussi ensemble depuis plus d’un an et demi.

Rebecca Gormley et Biggs Chris – Toujours ensemble

Une histoire à succès très surprenante de Casa Amor est Rebecca et Biggs, qui restent l’un des très rares couples de Love Island à être encore ensemble. Ils se sont également rencontrés dans la série d’hiver, où Biggs faisait partie de Casa Amor et Rebecca était une bombe, et sont toujours ensemble aujourd’hui – plus d’un an plus tard.

Mike Boateng et Priscilla Anyabu – 15 mois

Mike et Priscilla de Winter Love Island sont le couple le plus récent de toutes les séries à se séparer. Jusqu’à récemment, ils étaient un autre succès de Casa Amor pour les garçons de la saison six. Le couple a été largué le 41e jour de l’émission et est resté ensemble pendant 15 mois, Mike déménageant à Londres pour qu’ils soient plus proches. Mais en juin 2021, des sources ont déclaré qu’elles s’étaient séparées et les fans ont remarqué qu’ils ne se suivaient plus sur les réseaux sociaux. Ils ont tous les deux supprimé toutes les photos d’eux ensemble.

Josh Denzel et Kazimir Crossley – Sept mois

Josh et Kaz se réunissant comme l’un des nouveaux couples Casa Amor 2018 sont devenus l’un des moments les plus emblématiques de l’histoire de Love Island. Je peux encore imaginer Georgia Steel lui demandant pourquoi il a fait cela, se retournant, prenant une profonde inspiration et se tenant là pour les accueillir dans la villa.

Le couple a duré sept mois lorsque vous additionnez leur temps ensemble pendant et après la villa, mais s’est séparé en janvier 2019. Leur rupture était tout aussi désordonnée. La rumeur disait qu’ils se sont séparés des semaines avant d’annoncer qu’ils l’avaient fait, mais qu’ils sont restés ensemble pour qu’ils puissent toujours partir en vacances de relations publiques, puis Kaz s’est retrouvé avec l’ancien insulaire Theo Campbell et Theo et Josh avaient beaucoup de bœuf ensemble.

Danny Williams et Jourdan Riane – Quatre mois

En 2019, Danny Williams a ramené Jourdan de Casa Amor, provoquant le largage d’Arabella. Danny et Jourdan ont ensuite été largués de la villa le 25e jour et ont rapidement emménagé ensemble dans une maison. Cependant, c’est après seulement quatre mois de fréquentation qu’ils ont annoncé leur séparation, des sources affirmant que Jourdan avait reçu des DM de fans qu’il flirtait avec d’autres filles lors de sorties nocturnes.

Ellie Brown et Charlie Brake – Deux mois et demi

Ellie Brown et Charlie Brake ont eu l’une des relations les plus compliquées de l’histoire de Love Island. Charlie était un insulaire de Casa Amor en 2018 et le couple était ensemble dans la villa pendant 17 jours avant d’être largués. À l’extérieur, ils ont essayé de le faire fonctionner, mais il s’est avéré que Charlie l’avait trompée en prétendant rester avec ses parents tout en invitant d’autres femmes à sortir. Aïe. Ils ont eu d’énormes disputes et la réunion était, disons simplement… maladroite. Y compris leur temps ensemble dans la villa, Ellie et Charlie ont duré deux mois et demi.

Anton Danyluk et Belle Hassan – Deux mois

Anton et Belle étaient l’un des couples les plus dramatiques de Love Island 2019, ayant d’énormes arguments tout le temps qu’ils étaient dans la villa. Ils étaient ensemble dans la villa pendant 30 jours avant d’être largués, et ils sont partis en couple. À peine cinq semaines plus tard, on a dit que Belle en avait marre de la quantité de fête qu’Anton avait faite et s’est séparée de lui après que des photos soient sorties de lui en train de s’amuser un peu trop à Ibiza. Donc, tous ensemble, ils ont duré environ deux mois.

Jess Gale et Ched Uzor – Un mois et demi

Jess et Ched ont été finalistes de la série hivernale de Love Island. Ils sont partis ensemble, mais n’ont pas duré très longtemps après avoir dit que les choses avaient tourné court pendant le verrouillage et qu’ils ne s’étaient pas beaucoup vus.

Samira Mighty et Frankie Foster – Un mois

Samira et Frankie se sont rencontrés au cours de la quatrième série, où Samira n’a pas eu de chance en amour au début de son séjour sur Love Island. Elle s’est finalement associée à Frankie, mais peu de temps après, il a été exclu de la série. Le cœur brisé, Samira est ensuite sortie de la villa pour retrouver Frankie, affirmant qu’ils avaient l’impression d’avoir «une affaire inachevée» et informant ses compatriotes insulaires de sa décision dans un discours émouvant.

Frankie attendait à l’aéroport de Gatwick quand Samira est arrivée là-bas et il semblait vraiment que quelque chose de bien était en train de fleurir. Cependant, il y a eu des allégations que Frankie avait eu des relations sexuelles avec une fille qu’il avait rencontrée dans un club, quelques heures seulement avant de rencontrer Samira à l’aéroport. Au milieu de toutes les allégations de fraude, il a été annoncé que Samira avait largué Frankie à la mi-août de la même année – même pas un mois après son retour de la villa.

Montana Brown et Alex Beattie – Un mois

Vous vous souvenez d’Alex Beatie ? Il est apparemment le plus calme de Love Island et il est sur le point de devenir ORFFF ! Ouais, lui. Après une période mouvementée dans la villa, Montana s’est associé à lui et ils ont quitté la villa ensemble. Cependant, après Love Island, ils ne sont restés ensemble que deux semaines avant de se séparer, affirmant qu’ils ne s’étaient jamais vus. Compte tenu de leur temps passé ensemble dans la villa, le couple a duré environ un mois.

Love Island 2021 continue sur ITV2 à 21h ce soir.

