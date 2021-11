Les couples qui se rencontrent en ligne ont «six fois plus de chances de divorcer»

L’étude a révélé que les couples qui se rencontraient sur des applications de rencontres avaient un risque plus élevé de se séparer dans les premières années du mariage (Photo : ./iStockphoto)

Les couples mariés qui se sont réunis sur une application ou un site Web sont six fois plus susceptibles de divorcer que les couples qui se sont rencontrés à l’université ou via la famille et les amis au cours des trois premières années du mariage, selon une nouvelle étude.

La recherche, menée par la Marriage Foundation, a révélé que les couples qui se sont rencontrés en ligne et se sont mariés depuis l’an 2000 avaient le risque le plus élevé de divorcer au cours de leurs trois premières années de mariage – à 12%, contre seulement 2% pour ceux qui se sont rencontrés via la famille, amis ou voisins.

Même après sept ans, les couples en ligne présentaient un risque de divorce de 17 %, contre seulement 10 % pour ceux qui se sont rencontrés via des canaux réels.

L’étude a interrogé 2 000 adultes mariés âgés de 30 ans et plus et leur a demandé où ils avaient rencontré leur premier conjoint. Sans surprise, les réunions en ligne sont désormais le lieu le plus populaire pour rencontrer un mari ou une femme, représentant un tiers (32 %) des personnes qui se sont mariées au cours des deux dernières années, contre seulement 1 % dans les années 1990 et 7 % dans les années 2000.

Cependant, les réunions en ligne ne semblent pas être le seul risque pour les couples, car l’étude a révélé qu’après 10 ans de mariage, ceux qui se sont rencontrés sur le lieu de travail ont le taux de divorce le plus élevé – à 24%, contre 20% de ceux qui se sont rencontrés en ligne, 19 % qui se sont rencontrés dans un bar ou un restaurant et 15 % de ceux qui se sont rencontrés via la famille, des amis ou des voisins.

«Dans les analyses de régression, les seules différences statistiquement significatives étaient entre ceux qui se sont rencontrés en ligne qui étaient plus susceptibles de divorcer au cours des trois premières années du mariage, mais seulement par rapport à ceux qui se sont rencontrés par le biais de la famille ou des amis ou qui se sont rencontrés socialement dans un bar. ou un restaurant », lisez les conclusions.

«En tenant compte du sexe, de l’âge et de la profession, les risques de divorce au cours des trois premières années du mariage étaient six fois plus élevés parmi ceux qui se sont rencontrés en ligne que ceux qui se sont rencontrés par l’intermédiaire de la famille, des amis ou des voisins.

«Ces différences ne se sont pas répétées dans mes analyses sur cinq, sept ou dix ans. Au cours de chacune de ces périodes, il n’y avait pas de différences significatives dans le risque de divorce selon l’endroit où les couples se sont rencontrés.

Pourquoi les risques de divorce sont-ils plus élevés pour les couples qui se sont rencontrés en ligne ?

Les chercheurs suggèrent qu’une forte possibilité pour ces résultats est que les couples qui se rencontrent en ligne se marient « en tant qu’étrangers relatifs ».

« La collecte d’informations fiables sur le caractère à long terme de la personne avec laquelle vous sortez ou épousez est bien évidemment plus difficile pour les couples qui se rencontrent en ligne sans l’apport d’amis communs, de la famille ou d’une autre communauté », lit-on dans le rapport.

«Pour les couples en ligne, des liens sociaux plus larges entre les familles et les amis doivent se former à partir de zéro plutôt que d’être bien établis au fil des années, voire des décennies.

« Il n’est donc pas tout à fait surprenant que l’apport de la famille, des amis ou des collègues réduise le risque de commettre une erreur hâtive. »

Harry Benson, directeur de recherche de la Marriage Foundation, a déclaré: «Nos résultats ne sapent ni ne diminuent en aucun cas le rôle vital des rencontres en ligne. Mais cela met en évidence les risques et les difficultés accrus d’apprendre à connaître un étranger relatif là où des sources fiables d’informations générales et un soutien social ultérieur sont moins facilement disponibles.’

Marriage Foundation n’a pas examiné s’il y avait une différence entre les taux de divorce pour ceux qui utilisaient des sites de relations – comme eharmony et Bumble – par rapport aux soi-disant « sites de connexion » – comme Tinder et Grinder – qui ont tendance à être plus décontractés.

Cependant, des recherches antérieures ont révélé que contrairement à l’image des utilisateurs de « sites de connexion » à la recherche d’une relation occasionnelle, neuf sur 10, qui se sont rencontrés de cette façon et étaient actuellement en couple, voulaient se marier.

Cette enquête, réalisée par One Poll, a interrogé 2 000 jeunes adultes célibataires sur leur attitude à l’égard de se marier.

Parmi ceux qui ont dit qu’ils étaient en couple et s’étaient rencontrés à l’aide d’une «application de rencontres occasionnelles» telle que Tinder et Grindr, 89 % ont déclaré vouloir se marier et quatre sur cinq (80 %) s’attendaient à se marier «à un moment donné». Cela contre 84 % et 77 % respectivement parmi ceux qui se sont rencontrés via des applications de rencontres à long terme.

Plus : Rencontres



« Peut-être y a-t-il aussi une tendance à négliger ou à être aveugle aux lacunes dans l’enthousiasme de trouver un partenaire potentiel à long terme ; le scénario des « lunettes teintées de rose », suggère Sir Paul Coleridge, fondateur de la Marriage Foundation.

« L’antidote à ce danger est sûrement d’encourager les « onlineurs » à se préparer au mariage avant de s’engager ou de se marier. De cette façon, les défauts potentiels sont plus susceptibles d’être exposés et donc traités dans un environnement géré et positif avant qu’ils n’apparaissent après le mariage.’

