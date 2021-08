Les coups de coeur de Tavo González et Diana Juárez dans EXATLON

in

Tavo González / Instagram Tavo González et Diana Juárez ont révélé leurs favoris et bien qu’ils ne correspondent pas, demain on saura qui a raison

Il reste peu aux fans de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis pour enfin savoir si leurs “coqs” seront sacrés champion et champion de la compétition divertissante mais rude, qui avait des milliers de téléspectateurs collés à la télévision pendant des mois. .

Et bien que chacun chez lui fasse ses conjectures, essaie de l’encourager et envoie le meilleur des énergies à ses favoris, qui ont traversé la compétition et rencontré directement les candidats qui sont toujours là, ils ont aussi leurs chouchous pour réussir.

Et précisément deux des candidats les plus aimés de l’émission, qui ont été éliminés cette semaine : Diana Juárez et Octavio « Tavo » González, ont révélé qui sont leurs favoris, mais ils étaient totalement différents.

Le Lion Bleu a assuré qu’il ira à Ana Parra, pour soulever le trophée féminin, et à Andoni, pour être le champion des chevaliers.

“Anita et Andoni (…) Ce sera difficile, les finales sont difficiles, mais le coup sera bon”, a déclaré Tavo, lors d’un “live” qu’il a eu avec ses fans sur Instagram, où il a également avoué que l’Espagnol modèle était Il est devenu son grand ami pendant la compétition, non seulement parce qu’ils ont réussi à consolider une bonne relation, mais aussi parce qu’il était son conseiller. Malgré cela, et pariant sur le triomphe d’Andoni, il a mentionné qu’il s’entendait très bien avec un Rouge, mais il ne le donne pas en tant que champion.

« Chez les Rouges, je m’entends très bien avec Jeyvier, et chez les Bleus, je m’entends bien avec Andoni. C’est un très bon ami et j’apprécie les conseils qu’il m’a donnés », a déclaré Octavio González, qui en parlant de la façon dont il a été éliminé par son camarade, Kelvin Renteria, l’a encouragé, mais ne lui a pas non plus donné son approbation pour réussir. .

“Híjole, c’est moche, difficile d’aller en élimination avec un coéquipier de tant de semaines. Mais je suis aussi fier qu’il m’ait éliminé, car il a été le leader tout au long de la saison, donc pas question », a déclaré Tavo.

Diana Juárez, pour sa part, n’était pas du tout d’accord avec le pronostic de Tavo, et a mentionné que les champions d’EXATLON seront aux côtés de l’équipe des Reds.

“Évidemment, je dois aller avec les Famosos, et je dis que (les gagnants seront) Jeyvier et Palafox”, a déclaré la Mexicaine, qui, en plus de reconnaître la haute performance de ses deux amis, est également sortie d’elle. façon de louer Norma Palafox.

« C’est une personne extraordinaire. Elle m’a donné tellement de conseils, c’est une excellente raison pour laquelle je suis arrivée en finale », a déclaré Diana.

