Les coureurs du milieu de terrain de F1 sont restés «sans voix» et confus par un redémarrage tardif controversé – .

Plusieurs coureurs de milieu de terrain de Formule 1 ont critiqué la gestion par le contrôle de course du redémarrage du dernier tour du Grand Prix d’Abou Dhabi.

La confusion a éclaté au cours des dernières minutes de la course, les pilotes ayant initialement été informés que ceux qui avaient un tour de retard n’auraient pas la possibilité de rejoindre le tour de tête. Ensuite, dans l’avant-dernier tour, cinq des huit pilotes qui étaient à un tour – ceux qui couraient entre le leader de la course Lewis Hamilton et le deuxième Max Verstappen – ont été autorisés à le faire.

Cette décision a eu des ramifications pour plusieurs pilotes de milieu de terrain. Daniel Ricciardo et Lance Stroll, qui ont terminé 12e et 13e, faisaient partie de ceux qui ont été privés de l’opportunité de rejoindre le tour de tête.

Stroll a alerté son équipe du fait que les conducteurs passaient devant la voiture de sécurité avant qu’il ne soit informé de ce qui se passait. Il a clairement exprimé sa frustration lorsqu’il a été informé par l’ingénieur de course Ben Michell qu’il n’était pas autorisé à rejoindre les autres pilotes pour dépasser la voiture de sécurité.

« Pas nous, restez où vous êtes, la Safety Car est dans ce tour », lui a conseillé Michell. « Je ne comprends pas pourquoi », a répondu Stroll, « je devrais pouvoir dépasser la voiture de sécurité. »

« Qu’est-ce que c’est ? » a poursuivi le pilote en colère alors que Michell a déclaré qu’il expliquerait la situation après la course.

La course de Ricciardo a également été compromise par le redémarrage. Son ingénieur de course Tom Stallard a qualifié la décision de la direction de course de « un peu inhabituelle » et a déclaré à son pilote après la course : « Nous avons terminé P12 à la fin. De toute évidence, pas assez de tours et les autres voitures étant autorisées à poursuivre la voiture de sécurité, cet arrêt au stand n’a pas aidé.

Ricciardo a déclaré qu’il n’avait « aucune idée de ce qu’ils ont fait en laissant passer les voitures ». De retour au parc fermé, il a ajouté : « Je suis content de ne pas faire partie de ça, quoi qu’il arrive. Ça avait l’air assez foutu.

S’adressant aux médias après la course, Ricciardo était incapable d’expliquer pourquoi seules certaines voitures avaient été autorisées à se défaire d’elles-mêmes.

« J’étais confus parce que j’ai reçu ce message qu’ils ne dépasseront pas », a déclaré Ricciardo. « Donc, dans ma tête, j’ai pensé » cela semble correct et je suppose que c’est juste parce que Lewis avait une telle avance et Max a des pneus plus récents – et de cette façon, il doit couper quelques voitures s’ils veulent redémarrer la course « . »

« Puis j’ai vu des voitures dépasser, alors j’ai demandé ‘Que dois-je faire ? Est-ce que je passe ?’. Et puis je pense que Tom a dit ‘non, tu dois rester ici’.

« Honnêtement, je suis juste sans voix », a ajouté Ricciardo. « Je ne sais pas quoi penser de tout ça, vraiment pas. J’ai besoin de voir comment tout cela s’est passé.

La prochaine voiture en lice pour le redémarrage était la Ferrari de Carlos Sainz Jnr. Il s’accrochait à la troisième place et était confus de voir que les voitures entre lui et Verstappen ne se détachaient pas d’elles-mêmes.

« Que font ces deux gars ? » a-t-il demandé à l’ingénieur de course Riccardo Adami alors qu’il faisait la queue derrière Stroll et Ricciardo. « Ils ne se défont pas eux-mêmes, ils doivent y aller. »

Certains pilotes qui ont reçu le feu vert dans l’avant-dernier tour ont également été perplexes face à la décision, dont Fernando Alonso, qui a terminé huitième.

« Quand la Safety Car était sortie, je pensais que nous pouvions doubler rapidement, car normalement [this] c’est ce qui se passe. Vous voyez immédiatement le feu vert de la voiture de sécurité, puis vous vous débarrassez jusqu’à ce qu’ils retirent la voiture », a déclaré Alonso.

« Mais nous n’avions pas ce tour, ce signal vert, puis deux tours après que l’ingénieur m’ait dit : ‘Tu ne pourras pas décrocher toi-même, les positions resteront comme ça.’

« Un virage plus tard, le feu vert s’est allumé, j’ai dit : ‘Mais nous avons le feu vert’. Et il a dit ‘Ouais, tu peux le faire maintenant, suis Norris. Et j’ai suivi celui de Norris. Un peu déroutant, probablement.

Vettel s’est plaint que la décision de laisser les voitures doublées passer la voiture de sécurité n’ait pas eu lieu plus tôt, laissant trop peu de temps à ceux qui ont été agités pour rattraper leur retard. « Ils auraient dû nous laisser passer tout de suite, comme d’autres fois », a-t-il déclaré.

« De toute évidence, vous avez les gars qui se battent devant, alors vous devez juste dégager le chemin. Je ne sais pas ce qui a pris si longtemps. Pour nous, c’était dommage car nous n’avions pas de course à ce moment-là car tout était simplement étalé.

