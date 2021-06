Les coureurs en mousse d’imitation Yeezy sont toujours disponibles malgré un costume Walmart massif

Malgré le procès massif que Kanye West a déposé sur la présence présumée de contrefaçons de Yeezy Foam Runners sur le site Web de Walmart, les imitations de Foam Runners sont toujours disponibles – et pour moins de 10 $ la paire – via un certain nombre d’autres plateformes de commerce électronique.

Kanye West a nommé Walmart dans la plainte fermement formulée la semaine dernière, alléguant que la société basée à Bentonville, dans l’Arkansas, avait « de façon flagrante » capitalisé sur sa popularité en vendant des Yeezy Foam Runners contrefaits pour bien moins que le prix de détail de 75 $ par paire de l’édition authentique. Et tandis que les chaussures non autorisées étaient «pratiquement impossibles à distinguer» de l’original, sa «qualité inférieure» a nui à la réputation des Yeezy Foam Runners, selon l’action.

Walmart a souligné dans une déclaration publique que des vendeurs tiers – et non le géant de la vente au détail lui-même – avaient proposé l’imitation Yeezy Foam Runners aux clients. Bien que ces listes de tiers ne soient plus en ligne sur Walmart.com depuis au moins hier après-midi, toutes sortes de produits similaires restent disponibles sur des sites d’achat concurrents.

Maintenant, avec les sosies sans licence de Foam Runner encore à un peu plus d’un clic, pour les clients, certains se demandent si Kanye West pourrait aller de l’avant avec des actions en justice supplémentaires dans le but de freiner la prévalence des fausses chaussures..

Certes, une variété de Yeezy Foam Runners à moins de 10 $ étaient répertoriés sur Google Shopping au moment de la publication de cet article, avec d’autres options d’achat à prix similaire présentes sur Ebay, Wish et Etsy. Qu’une partie de ces articles (et en particulier ceux apparaissant sur Google Shopping) correspondent à la requête de recherche “Yeezy Foam Runners” et des entrées similaires pourraient potentiellement être la base d’une nouvelle réclamation, ont indiqué des professionnels du droit.

Mais Kanye West et son équipe n’ont pas encore commenté publiquement la question – c’est-à-dire la présence continue d’imitations Yeezy Foam Runners – et il reste à voir si les plateformes de commerce électronique impliquées supprimeront les listes en question, en particulier compte tenu de la forte -plainte de profil à laquelle Walmart est confrontée à ce sujet.

Il y a environ un an, Kanye West a déposé une demande de marque pour une ligne de cosmétiques Yeezy, juste une semaine environ avant de signer un accord de dix ans avec Gap. Dans le cadre de ce dernier, le rappeur milliardaire et Gap, dont le siège est à San Francisco, a lancé la ligne Gap Yeezy, dont le premier produit, une doudoune à 200 $, est devenu disponible en précommande il y a trois semaines, le jour du 44e anniversaire du rappeur.

Et par coïncidence, Gap le jeudi 24 juin dernier – le même jour où West a poursuivi Walmart – a fait la promotion du lancement de sa « toute première collection à domicile », que les clients peuvent acheter « exclusivement chez Walmart ».