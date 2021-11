Les coureurs espagnols, protagonistes du Roller Exerience 360

11/07/2021 à 21:10 CET

Spectacle et émotion le dernier jour de la première Roller Experience 360, le nouveau circuit de la Fédération royale espagnole de patinage, qui a fait de la marina sud de Valence la plus grande concentration de coureurs de l’année avec plus de 200 athlètes du monde entier de le monde où les sports urbains comme le skateboard, le roller freestyle et la trottinette ont leur propre vie. La performance des participants nationaux a dépassé les attentes et infecté un public avec lequel une connexion magique s’est établie.

L’Espagnole Carla Martín, championne d’Europe de Roller Freestyle in Park

Les meilleurs riders européens de Roller Freestyle ne voulaient pas manquer le rendez-vous et le niveau était très élevé. Le public réuni dans les tribunes de la Marine a pu apprécier les finales hommes et femmes. La surprise est arrivée à Women’s Park. La patineuse espagnole de 16 ans, Carla Martín, qui venait de remporter la veille le Championnat d’Espagne des moins de 19 ans, a été proclamée championne d’Europe absolue. Le patineur de Sant Quirze del Vallès est entré dans l’histoire à Valence en entrant par la porte d’entrée. Le vice-champion européen est également resté en Espagne avec Sara Vilella, montrant que nous avons les meilleurs patineurs d’Europe. De son côté, dans la catégorie Street, Mery Muñoz de Bilbao a remporté la médaille de bronze au Championnat d’Europe. Dans la catégorie absolue messieurs, doublé par le Français Julien Cudot aussi bien en Park qu’en Street.

Triplette espagnole en modalité Scooter dans la rue

Historique! Podium complet de l’équipe espagnole de scooters dans le Championnat d’Europe Street. La journée promettait des émotions fortes et les coureurs espagnols n’ont pas déçu. Jose Antonio Álvarez, Carlos Ravello et Guifré Obradors ont occupé les trois premières places du podium, démontrant que le niveau espagnol dans cette modalité est au premier plan mondial. Le public a toujours encouragé les patineurs locaux et ils lui ont rendu son affection, laissant leur âme dans toutes leurs tournées.

Virginia Fortes et Richard Tury s’imposent à l’Open européen de skateboard de Valence

Le skateboard a été le protagoniste de la grande cérémonie de clôture. Le sport olympique, qui s’est entraîné à Tokyo 2020, a compté plusieurs coureurs de la stature du Belge Lore Bruggeman et du Brésilien Ivan Monteiro, qui ont participé à la première incursion du skate dans l’Olympisme. Au final, la Brésilienne Virginia Fortes et le Slovaque Richard Tury sont montés sur la plus haute marche du podium avec une présence espagnole. Christian Estrada a terminé deuxième et l’actuel champion d’Espagne, Rafa Bocanegra, a terminé à la troisième place. Chez les femmes, Bruges a terminé deuxième et l’Espagnole Natalia Muñoz, onze ans, troisième.

Lors de cette dernière journée, les Championnats d’Espagne de scooter se sont également déroulés dans la modalité Park, dans la catégorie absolue et Sub-15. Au final, Alex González et Lucía Martín ont été proclamés champions absolus d’Espagne. De plus, le patineur de Renteria a atteint la finale du Championnat d’Europe et avec le coureur de Mataró, Álex Pérez, ils ont terminé respectivement en sixième et quatrième position, dans une compétition continentale remportée par le Français Esteban Clot. De son côté, le Catalan Pol Pocorull a terminé premier de la compétition junior.