Les couronnes font leur retour pour la course de sprint

Les couronnes feront leur retour en Formule 1 dans le cadre de la cérémonie des trois premiers des qualifications de sprint à Silverstone.

Il était autrefois une partie régulière des cérémonies de podium en Formule 1 de présenter une couronne aux podiums, mais ils seront désormais utilisés dans des circonstances légèrement différentes car la Formule 1 cherche à mélanger l’ancien et le nouveau.

La Formule 1 tient à garder intact le prestige de remporter un Grand Prix, et donc les trois premiers des qualifications de sprint, une course de sprint de 100 km et 30 minutes, ne participeront pas à une célébration du podium.

Au lieu de cela, après être sortis de leurs voitures, ils partiront pour un tour de parade de la victoire autour de Silverstone devant une foule nombreuse, au cours de laquelle ils se verront présenter leurs couronnes au design unique.

Les tours de la parade de la victoire eux-mêmes sont également un concept d’années passées que la Formule 1 ramène pour les qualifications de sprint.

“La F1 Sprint est un tout nouveau format passionnant, nous avons donc pensé qu’il était important de proposer un moment d’après-course tout aussi spécial”, a déclaré Alex Molina, directeur de Event Spectacle chez Formula 1, cité par la Formula. 1 site Web.

“Le moment reconnaît les sept décennies d’histoire du sport et le combine avec une touche moderne – très similaire au Sprint lui-même.”

La Formule 1 a l’intention d’essayer les qualifications de sprint lors de trois manches de la saison de Formule 1, Monza étant le deuxième lieu où elle fera une apparition.

Le Grand Prix du Brésil a été mentionné comme le troisième événement où la Formule 1 souhaite organiser des qualifications de sprint, bien que cela n’ait pas encore été confirmé, des doutes subsistent quant à la place du GP du Brésil dans le calendrier 2021.

Seuls les trois premiers des qualifications de sprint marqueront des points, trois iront au vainqueur, deux à P2 et un seul à P3. Le vainqueur sera crédité de la pole pour le Grand Prix de Grande-Bretagne.

