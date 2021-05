Les cours de conduite peuvent vous donner ces points supplémentaires | Moteur

2 par cours, mais avec des restrictions, c’est tout ce que vous pouvez gagner grâce à différents cours.

le carte pour les points a cinq ans et, avec suffisamment de temps pour voir où il faiblit et quelles sont ses forces, le Direction générale du trafic a annoncé une série de changements qui entreront en vigueur en 2021 pour le mettre à jour. L’une des nouveautés affecte les points supplémentaires que la prise de cours de conduite vous apportera, combien cela coûtera-t-il?

La DGT l’a dit très clairement sur Twitter:

📢 Projet de réforme de la loi #VialSecurity ▶ ️ 2 points seront attribués pour avoir suivi des cours de conduite sécuritaire certifiés par le #DGT. Un arrêté ministériel définira les exigences et les conditions. #TrafficNormaschanges #MasSeguridad pic.twitter.com/eHCZBINYy7 – Direction générale Trafic (@DGTes) 28 avril 2021

La participation et l’achèvement des cours de conduite sécuritaire certifiés par l’entité impliqueront une somme de deux points à la carte bien que, oui, avec certaines restrictions. Pour commencer, la limite restera à 15 points, il ne sera pas possible d’aller plus loin. Et la deuxième chose à garder à l’esprit est que vous ne pouvez suivre qu’un cours tous les deux ans, vous ne pourrez donc pas récupérer tous les perdus à la fois, même pas avec une certaine récidive.

Plus de modifications de la carte

Ce n’est pas la seule nouveauté qui sera mise en œuvre dans le carte à points en 2021, voici une liste des aspects clés:

6 points pour l’utilisation du téléphone portable au volant 4 points pour ne pas porter de ceinture de sécurité 4 points pour ne pas porter de casque 3 points pour porter des détecteurs de radar dans la voiture 2 ans pour récupérer des points après une infraction infraction grave Les conducteurs professionnels seront plus contrôlés

