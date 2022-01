Les cours des actions SpiceJet et IndiGo chutent de plus de 3% suite à la hausse des prix du carburéacteur, s’inquiète omicron

Les actions de SpiceJet et d’IndiGo ont chuté de 3,37 % et 3,97 %, respectivement, dans les échanges intrajournaliers.

Les cours des actions de SpiceJet et InterGlobe Aviation (IndiGo) ont baissé lundi, soutenus par la hausse des prix du carburant pour turbines d’aviation (ATF) et l’augmentation des cas d’omicron dans le pays. Les actions de SpiceJet et d’IndiGo ont chuté de 3,37 % et 3,97 %, respectivement, dans les échanges intrajournaliers. Les actions SpiceJet sont tombées à 65,80 Rs par action, mais se sont redressées dans les transactions de l’après-midi et se négociaient à 67,35 Rs aunit sur l’ESB, tandis que le cours de l’action IndiGo a baissé à 1 936,10 Rs par action et se négociait à 1 996,2 Rs par action l’après-midi.

Les actions ont subi un revers en raison de deux facteurs tels que la hausse des coûts du carburant et l’augmentation des restrictions de voyage à travers les États en raison des inquiétudes concernant la variante omicron. Le prix du carburéacteur ou ATF (carburant pour turbine d’aviation) a été augmenté de 2,75 % ou 2 039,63 Rs le kilolitre dans la capitale nationale suite au raffermissement des prix internationaux du pétrole, selon un rapport de la PTI.

L’augmentation des taux fait suite à deux séries de baisses de prix observées en décembre qui ont reflété une baisse des prix internationaux du pétrole au cours de la seconde moitié de novembre et de la mi-décembre.

Dans le même temps, les cas d’omicron ont franchi la barre des 1700 dimanche, le nombre total de cas de COVID-19 s’élevant à 1,45 582 dans le pays. Les États du pays ont commencé à imposer des restrictions au cours du week-end, le Bengale occidental n’autorisant les vols en provenance de New Delhi et de Mumbai que deux fois par semaine et le Rajasthan imposant des tests RT-PCR obligatoires aux voyageurs étrangers.

Le secteur du transport aérien a pris un coup en raison de la pandémie de COVID-19, les voyages étant à l’arrêt. Les stocks de voyages ont commencé à se redresser au dernier trimestre lorsque les voyages ont commencé à se redresser. InterGlobe Aviation, qui exploite la plus grande compagnie aérienne indienne, IndiGo, a réduit ses pertes à 1 440,42 crores de Rs au cours du trimestre clos en septembre 2021, contre une perte nette de 3 179,27 crores de Rs au trimestre de juin. Alors que SpiceJet a signalé une perte de Rs 561,70 crore au cours du trimestre de septembre, légèrement inférieure à la perte de Rs 729,08 crore au trimestre précédent.

