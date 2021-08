Les cours des actions TCS, Infosys et HCL Tech ont atteint de nouveaux sommets sur 52 semaines, Nifty IT également à un nouveau sommet ; devriez-vous réserver des bénéfices

Le secteur des TI a toujours bien performé avec une dynamique positive continue dans le secteur. Image : .

Les cours des actions TCS, Infosys, HCL Technologies et Wipro ont atteint leurs sommets respectifs sur 52 semaines mercredi, portant l’indice Nifty IT à un nouveau sommet de 33 840,45 niveaux. L’action de Tata Consultancy Services a atteint un nouveau sommet de 3 594,60 Rs, gagnant plus d’un demi pour cent. Lors de la session précédente, TCS est devenue la deuxième entreprise nationale la plus valorisée en termes de valorisation boursière après Reliance Industries Ltd (RIL) avec un mcap de plus de Rs 13 lakh crore. Plus tôt cette année, la majeure en informatique avait dépassé la marque d’évaluation du marché de Rs 12 lakh crore. Infosys a bondi à Rs 1755, en hausse de 0,7%. « Le secteur des TI a toujours bien performé avec une dynamique positive continue dans le secteur. Les principales raisons de la dynamique positive et de la croissance saine des revenus de ces derniers sont des prises de commandes solides, une croissance généralisée des revenus et des marges stables », a déclaré Ashis Biswas, responsable de la recherche technique, CapitalVia Global Research.

Le cours de l’action de HCL Technologies a bondi à 1 158,90 Rs, gagnant 1,5%, et Wipro a ajouté 0,6% pour atteindre un nouveau sommet de 52 semaines de 639,05 Rs chacun. Les analystes affirment que la correction des actions à petite et moyenne capitalisation et une numérisation plus rapide avec une croissance stable des revenus et des bénéfices ont conduit à une excellente reprise des actions informatiques à grande capitalisation comme TCS, Infosys et HCL Technologies. « Techniquement, les investisseurs devraient commencer à réaliser des bénéfices sur ces actions car elles sont assez surachetées. Rs 3350, Rs 1600 et Rs 1040 seraient des niveaux raisonnables pour réintégrer TCS, Infosys et HCL Technologies, respectivement, dans les semaines à venir », a déclaré à Financial Express Online Pavitraa Shetty, cofondatrice et formatrice de Tips2Trades.

Ashis Biswas a déclaré que la deuxième raison de la croissance saine des revenus de ces entreprises est l’impact minimal de la deuxième vague de COVID-19 sur le secteur. En outre, il s’agit d’un trimestre saisonnier fort, associé à l’accélération des technologies numériques et à l’amélioration du pipeline de transactions, qui devraient en outre avoir stimulé les revenus de ces sociétés. « Nous pouvons croire fermement à la poursuite de la croissance du secteur informatique et donc de ces entreprises car ce sont des acteurs majeurs dans les secteurs. Ces entreprises ont réussi à renforcer leur carnet de commandes car en raison de Covid, de nombreuses entreprises ont baissé leurs revenus, ce qui les a obligées à transférer des emplois vers des pays en développement où les charges sont faibles. Cela a profité à ces entreprises et les a donc aidées à élargir leur clientèle et à augmenter leurs revenus », a ajouté Biswas.

Biswas pense également que cette tendance se poursuivra dans les temps à venir, car elle a permis aux entreprises du monde entier de faire leur travail efficacement à un prix inférieur. “TCS, Infosys et HCL étant les principaux acteurs, auront la majeure partie de l’activité et nous voyons donc la croissance des entreprises se poursuivre”, a-t-il déclaré.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les analystes de recherche et les sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.