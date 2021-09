« Les cours paramédicaux offrent une vaste portée aux étudiants des villes de niveau 2 »

Université Gopal Narayan Singh

Avec la baisse progressive des cas de Covid, les universités assistent à une augmentation des demandes d’étudiants qui souhaitent remettre leur carrière sur les rails. De plus, les étudiants souhaitent désormais explorer de nouvelles voies de carrière non seulement pour assurer leur avenir, mais également pour tirer le meilleur parti des tendances émergentes et des besoins croissants. Récemment, le secteur de la santé a connu une croissance énorme et avec une attention accrue aux urgences sanitaires, une carrière dans les ambulanciers paramédicaux est devenue le domaine le plus recherché pour une carrière prometteuse. Le potentiel est extrêmement énorme, en particulier dans les villes de niveau 2 où les ressources sont limitées. Maintenant, les établissements d’enseignement proposent des cours qui aident les étudiants à faire une carrière de rêve dans ce domaine.

L’Université Gopal Narayan Singh, une unité du Deo Mangal Memorial Trust, est l’une des principales universités du Bihar. Il répond aux besoins des apprenants dans les domaines « médical, paramédical, soins infirmiers, pharmacie, sciences agricoles, droit, journalisme et communication de masse, technologies de l’information, commerce, bibliothéconomie et gestion ». En conversation avec Financial Express Online Govind Narayan Singh, secrétaire de l’université Gopal Narayan SinghVous avez parlé de l’université, de ses cours, de sa carrière et plus encore. Extraits :

Quels sont les cours offerts en paramédical?

Les cours offerts dans le cadre des sciences paramédicales ou connexes sont des cours tels que le baccalauréat en physiothérapie (BPT), le baccalauréat en sciences de laboratoire médical (BMLS), le baccalauréat en radiologie médicale et technologie d’imagerie (BMRIT), le baccalauréat en optométrie (BOP) et le baccalauréat en technologie du théâtre d’opérations. (BOTTE). Outre les programmes d’études réguliers dans les cours susmentionnés, des cours menant à un diplôme sont également proposés aux aspirants candidats qui souhaitent faire carrière dans le domaine médical en tant que professionnel de la santé. Les candidats qui souhaitent faire carrière dans l’enseignement et la recherche, des cours de master sont également disponibles dans les domaines respectifs.

À quel revenu moyen les étudiants peuvent-ils s’attendre après ces cours?

Normalement, les perspectives de revenus des étudiants dépendent de leurs qualifications et des compétences des candidats. Cependant, pour un titulaire moyen d’un baccalauréat dans le domaine de la physiothérapie, on peut s’attendre à gagner un revenu mensuel de 30 000 à 40 000. Cependant, leurs revenus augmentent progressivement avec l’expérience et une qualification plus élevée. Les candidats acquérant une maîtrise en physiothérapie sont des professionnels très recherchés dans l’enseignement, la recherche et les académies sportives. Ils peuvent s’attendre à recevoir un salaire moyen de 1 lac.

De même, le potentiel de revenu pour les candidats en science de laboratoire, technologie de radiologie et d’imagerie, optométrie ou technologie OT varie quelque part entre 20 000 et 25 000 pour commencer. Dans le secteur public, les émoluments sont légèrement plus élevés.

Quelle est la portée dans les villes de niveau 2 ?

Tous les cours paramédicaux offrent une vaste portée aux étudiants, en particulier dans les villes de niveau 2. Selon les estimations, il n’y a que 0,59 physiothérapeutes pour 10 000 habitants alors que les directives de l’OMS sont beaucoup plus élevées. Cela indique qu’il existe un grave manque de demande et d’offre de professionnels de la physiothérapie en Inde, qui comprend des villes de niveau -2. De même, d’autres professionnels comme les technologues de laboratoire, les techniciens en radiologie et imagerie ou les technologues en ergothérapie sont également très demandés. Étant donné que le gouvernement ainsi que le secteur privé se concentrent de plus en plus sur le renforcement de l’infrastructure des établissements de santé dans les villes de niveau 2, la portée de ces professionnels s’est élargie comme jamais. Nous avons observé qu’au cours des dernières années, les hôpitaux d’entreprise ont également commencé à établir leurs installations dans les villes de niveau -2, ce qui a entraîné un changement observable et marqué de la qualité des services de santé dans ces domaines, tout en élargissant également la portée des cours paramédicaux.

Les physiothérapeutes peuvent créer leurs propres cliniques/centres de physiothérapie, tandis que les candidats BMLS ou BMRIT peuvent également créer leurs propres centres, mais sous la direction d’un pathologiste ou d’un radiologue.

Où les étudiants obtiennent-ils des stages?

En ce qui concerne le placement, il existe un large éventail d’organisations où ils peuvent s’attendre à être placés. Plus important encore, le secteur gouvernemental reste la doublure argentée où il existe un formidable moyen pour ces professionnels d’obtenir un emploi. Il y a eu une demande sans cesse croissante de professionnels paramédicaux dans le secteur gouvernemental car il y a eu d’énormes investissements dans la fourniture d’installations curatives et diagnostiques pour les patients aussi près que possible. Auparavant, les patients devaient se rendre dans les villes pour effectuer leurs tests de laboratoire de routine, leurs radiographies ou leurs scanners. Mais maintenant, grâce à différents programmes gouvernementaux, toutes ces installations sont créées jusqu’au niveau des SSP, augmentant ainsi la portée du placement pour ces professionnels.

Outre le secteur public, les diplômés paramédicaux peuvent s’attendre à obtenir un placement dans des hôpitaux privés, des centres de diagnostic.

Govind Narayan Singh, Secrétaire, Université Gopal Narayan Singh

Comment la pandémie a-t-elle changé le scénario ? La demande a-t-elle augmenté ?

La situation pandémique a considérablement augmenté la demande de personnel paramédical formé partout, que ce soit une ville métropolitaine ou une ville de niveau 2. Il y a eu une augmentation phénoménale du nombre de patients dus au Covid -19 ainsi que des maladies résiduelles. Il y a eu des moments où le nombre de patients nécessitant des soins médicaux et le nombre de personnel paramédical pour les soutenir était de loin supérieur en nombre et au-delà de l’imagination. Cela a également renforcé la prise de conscience parmi tous les cadres du gouvernement que les investissements dans les infrastructures de soins de santé en pourcentage du PIB doivent être améliorés dans toutes les zones géographiques, qu’elles soient urbaines ou rurales. L’annonce pour le recrutement de professionnels de la santé a connu une tendance à la hausse.

Nous avons vu que les physiothérapeutes étaient très demandés pour fournir une physiothérapie thoracique aux patients covid ainsi que des soins post covid. Il y a eu une forte augmentation de la demande de patients subissant des tests de laboratoire et des installations de numérisation.

Les cours sont-ils disponibles en ligne ?

Actuellement, ces cours ne peuvent se faire qu’en mode régulier. Étant donné que tous ces cours nécessitent des compétences pratiques et un apprentissage pratique, le mode hors ligne régulier serait un mode réaliste pour mener ces cours. Cependant, en raison de situations de pandémie, les cours sont dispensés en mode mixte (hors ligne + en ligne) dans la plupart des universités.

Quelles villes en Inde ont plus de demande?

En ce qui concerne les emplois gouvernementaux, la demande pour ces professionnels se ressemble presque partout. Cependant, pour le secteur privé, la demande d’emplois est normalement plus élevée dans des endroits comme Delhi, Mumbai, Bangalore, Pune, Gurgaon. Il existe également une demande croissante de professionnels paramédicaux dans les villes de niveau 2.

Quels sont les défis de cette carrière?

Les défis pour faire carrière dans ce domaine sont particulièrement liés au choix du collège que les étudiants font. De nombreux collèges sont des collèges autonomes avec très peu de possibilités d’exposition clinique en raison du manque d’installations pratiques ou de liens appropriés avec les hôpitaux. De plus, il y a également un manque d’aide financière de la part du gouvernement car de nombreux cours sont hors du cadre des facilités de prêt. De nombreux étudiants méritants qui sont économiquement plus faibles sont incapables de suivre ces cours en raison du manque d’aide financière.

