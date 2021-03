Les cours sur la diversité et la justice sociale sont touchés et nous devons en parler ⋆ .

L’état de Boise dans l’Idaho a annulé 52 cours sur la diversité dans une tentative flagrante de limiter l’enseignement de sujets et d’intérêts importants pour ses étudiants. C’est une tentative de freiner les cours de «justice sociale» par un gouvernement d’État qui se sent menacé par l’éducation de ses étudiants sur des sujets vitaux qui affectent notre monde et notre communauté aujourd’hui. Et si quoi que ce soit, cela va faire reculer les étudiants plus que cela ne les aidera.

Les législateurs ont tenté de présenter cette décision dans le cadre d’une réduction du budget qui aiderait les universités et l’État dans son ensemble. Mais il est clair, d’après les classes particulières choisies, qu’il s’agit d’une forme de censure déguisée en «soutien» aux universités locales. Les cours qui ont été supprimés comprenaient un cours sur les fondations universitaires qui incitait les étudiants à «enquêter ensemble sur les principales idées et valeurs éthiques, en donnant une voix égale à tous ceux qui sont engagés dans le bien public.

En outre, le cours comprenait plusieurs sujets de section qui incluent «les problèmes moraux, le courage moral, la censure, l’éthique de la nourriture, le folklore, la déviance et les droits de l’homme». On estime que treize cents étudiants étaient inscrits et seront touchés par la décision de l’université. Et apparemment, la décision est venue après des allégations selon lesquelles un étudiant blanc était humilié dans de tels cours pour «leurs croyances et leurs valeurs». Par Inside Higher Ed:

Un membre du corps professoral, qui a rapidement supprimé ses commentaires, a écrit sur Twitter qu’on lui avait dit qu’un étudiant «avait enregistré une discussion Zoom sur le privilège des blancs, dans laquelle apparemment un étudiant blanc se sentait mal à l’aise, et a envoyé une vidéo à l’assemblée législative de l’État d’identité, qui sont «enragés». En conséquence, BSU a suspendu toutes les classes UF 200 au milieu du semestre. »

Alors, pourquoi les législateurs vont-ils à toute vapeur sur l’annulation de ces cours? Parce qu’ils veulent «envoyer le message» qu’ils ont leur mot à dire sur ce qui est enseigné dans l’Idaho. Il ne s’agit pas d’augmenter les frais de scolarité, comme 27 législateurs de l’Idaho voudraient vous faire croire. Ou comment la Floride veut maintenant qu’elle soit sous sa pétition pour augmenter les frais de scolarité pour les majors «réveillés» selon Campus Reform. Il s’agit de servir une défaite aux idéologies de gauche qu’ils considèrent comme une menace pour l’Idaho.

Ces mouvements sont bouleversants, exaspérants et établissent une norme dangereuse à suivre pour les autres États. Nous sommes un mélange de communautés dynamiques et «des programmes de justice sociale et une théorie critique de la race» sont une manière d’enseigner à notre pays que nos différences nous rendent plus forts, mais aussi que cette nation a été fondée sur un racisme systémique qui persiste aujourd’hui. Il ne s’agit pas d’effacer qui que ce soit ou de placer les gens avant les autres comme les législateurs de l’Idaho voudraient vous faire croire. Il s’agit d’adopter des formes de communication plus ouvertes fondées sur une compréhension de nos différences. L’Amérique a cruellement besoin d’éducation à cet égard.

L’Idaho va également plus loin en incluant des coupes budgétaires dans les universités d’État en utilisant des «fonds appropriés» pour «soutenir les activités, les clubs, les événements et les organisations de l’idéologie de la justice sociale sur le campus». Selon The Fire, retenir ces fonds aux organisations étudiantes en fonction de leurs points de vue est en contradiction avec les précédents établis par la Cour suprême des États-Unis. Comme cela devrait être.

Cela souligne en outre des préoccupations selon lesquelles la réduction des classes et les réductions budgétaires sont dues au «contenu, pas à la conduite». Cela est cohérent avec l’appel des fondations de la liberté de l’Idaho à suspendre les cours qui, selon elles, reflètent le «problème systémique» de la «propagande et de l’endoctrination des étudiants dans une idéologie fausse et pernicieuse». Ils décrivent la justice sociale comme «toxique». Selon The Fire, la suspension de ces cours et de ces fonds ne sont «pas un effort pour remédier à un comportement de harcèlement, mais la mise en œuvre de la censure en réponse à la pression législative et publique».

Les étudiants de Boise State ont le droit de ne pas être harcelés dans les cours qu’ils fréquentent. Mais il n’y a pas de droit, et il ne devrait pas y avoir, pour les législateurs d’éliminer l’enseignement de différents points de vue ou de matériel que certaines personnes considèrent comme «toxique». Il est scandaleux d’empêcher davantage les étudiants d’avoir même des clubs et des événements qui traitent de questions de justice sociale. Et la pression législative et publique exercée sur l’université est injuste pour les étudiants qui sont ici pour apprendre et les membres du personnel qui sont ici pour les éduquer sur des points de vue, des vies, des idéologies ou simplement des modes de pensée différents.

