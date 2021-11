Les courses au milieu de terrain « pas ce pour quoi je suis vraiment ici »

Sebastian Vettel dit que courir au milieu de terrain « ne ressent tout simplement pas la même chose » et ce n’est pas la raison pour laquelle il est sur la grille de Formule 1.

Après avoir passé une décennie à se battre régulièrement pour des victoires et des podiums, l’Allemand a rarement pu le faire depuis qu’il a rejoint Aston Martin pour la campagne 2021 et au-delà.

Au lieu de cela, dans ce qui a souvent été la sixième voiture la plus rapide sur la grille cette année, il a généralement été impliqué dans la bataille du milieu de terrain pour les positions inférieures dans le top 10 au mieux.

Il admet que ce n’est pas aussi agréable pour lui et ce n’est pas la raison pour laquelle il court toujours en F1.

« La satisfaction lorsque vous franchissez la ligne n’est tout simplement pas la même », a-t-il déclaré à Sky Sports.

« Une fois que vous avez gagné une course et que vous êtes monté sur le podium et que vous avez un énorme coup de pouce de la part des fans par la suite et, d’une certaine manière, une confirmation…

« Maintenant, vous courez et vous obtenez une huitième ou une 10e place et vous sentez que vous avez fait une très bonne course, aucune erreur, mais c’est 10e, c’est neuvième, c’est huitième, ce n’est pas vraiment ce pour quoi je suis ici.

« Peut-être que je suis gâté, je me suis habitué à gagner et à être devant. »

Ce fut une bonne journée pour Seb. Il est maintenant temps de tirer parti de cet élan. À côté, le Brésil ! Rejoignez #SV5 pour son débriefing #MexicoGP. ?? – Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) 7 novembre 2021

Si tout se passe comme prévu, Vettel ne courra pas trop longtemps au milieu de terrain, Aston Martin visant à concourir pour des victoires et des titres au cours des prochaines saisons.

Les changements de réglementation à grande échelle qui entreront en jeu l’année prochaine leur donneront l’occasion de réduire l’écart avec les premiers, mais il en va de même pour toutes les autres équipes sur la grille.

Malgré tout, le quadruple champion du monde est optimiste et dit qu’il ne regrette pas d’avoir rejoint la formation britannique pour ce qui sera très probablement les dernières années de sa carrière.

« Lawrence est très sérieux et l’équipe est sur la bonne voie. Tout ce qui se passe est très, très prometteur », a-t-il ajouté.

« Établir un calendrier est toujours difficile parce que tout le monde établit le même calendrier – nous voulons tous reprendre le chemin de la victoire, que ce soit McLaren, Alpine, il y a actuellement deux équipes qui se battent à l’avant, vous » J’ai Ferrari.

« Je crois toujours qu’il y a une course à gagner, sinon je ne prendrais plus le départ. Mais bien sûr, si vous regardez les statistiques, si vous partez 12e, huitième ou 10e, alors vous n’êtes pas littéralement en pole position.

« Je n’ai aucun regret et je pense que c’est le principal. »