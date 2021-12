Les courses de 170 mph du football de Caroline du Sud et de Caroline du Nord à Charlotte

La Caroline du Sud et la Caroline du Nord ont brièvement interrompu leur préparation pour le Duke’s Mayo Bowl de jeudi à Charlotte pour essayer un autre type de montée d’adrénaline. Et non, il ne s’agissait pas de trouver la meilleure stratégie pour jeter un seau de mayonnaise sur la tête de l’entraîneur gagnant.

Alors qu’ils étaient au cœur du pays NASCAR, les joueurs et les membres du personnel des deux équipes sont allés faire des promenades sauvages sur l’ovale de 1,5 mile du Charlotte Motor Speedway lundi – une tradition pour les participants au bowl grâce à la NASCAR Racing Experience et la Charlotte Sports Foundation.

Les membres des équipes participant au jeu de boule ont eu l’occasion unique d’être les passagers d’une voiture de course pendant qu’elle effectue quelques tours sur la piste de Charlotte. Et à en juger par les réactions de tout le monde cette année – y compris celle de l’entraîneur de Caroline du Sud Shane Beamer – ils se sont éclatés.

« Donc les fenêtres ne montent pas ? »

« C’est rapide! Mais ce n’est pas aussi rapide que moi !

« Nous volions. Je ne sais pas comment ils font ça.

« Ne plus jamais le refaire. »

Bien sûr, certaines personnes semblaient terriblement nerveuses, tandis que d’autres citaient de manière appropriée des lignes de Talladega Nights. Mais il semble que ce fut (principalement) un bon moment après avoir atteint environ 170 milles à l’heure pendant leurs trajets.

Voici quelques autres moments et réactions des équipes de Caroline du Nord et de Caroline du Sud au Charlotte Motor Speedway