les courses de sprint arrivent en F1

26/04/2021 à 18:02 CEST

La Commission de Formule 1 a officiellement approuvé les courses de sprint du samedi en F1 qui modifieront le format de trois Grands Prix du calendrier 2021. Silverstone, Monza et Interlagos Ils incluront cette nouvelle modalité où la séance de qualification de samedi sera remplacée par une course courte de 100 km.

Suite à un vote parmi les membres de la Commission, composée de dix équipes de la grille et d’autres membres de la FIA, le nouveau format a été approuvé par 28 voix pour et deux contre. Cette nouvelle modalité de classement du samedi peut engendrer des dépenses supplémentaires si les équipes subissent des pannes ou des accidents et ces dépenses seront compensées par l’augmentation de la limite budgétaire des équipes.

Le format du Grand Prix avec course de sprint sera le suivant: le vendredi, il y aura une séance d’entraînement de 60 minutes et un format de classement normal. Le samedi, les deuxièmes séances d’essais libres de 60 minutes auront lieu et le classement se fera avec la course de sprint de 100 km. Enfin, dimanche, il y aura la course habituelle où les pilotes commenceront avec la grille formée suivant les positions de la course de sprint.