Les courses de sprint finalisées par Imola, Silverstone accueillera en premier

Stefano Domenicali espère que les dernières subtilités du fonctionnement des courses de sprint pourront être décidées d’ici le prochain week-end de course à Imola.

Il y a eu beaucoup de discussions autour des nouvelles propositions au cours des derniers mois et, malgré une bonne part d’hésitation parmi les supporters et certains pilotes, il a été rapporté en février que les équipes étaient ouvertes à l’idée mais avaient besoin de plus de détails sur la façon dont elles le feraient exactement. travail.

Le format prévu est que les « qualifications de sprint » auraient lieu un samedi et l’ordre d’arrivée constituerait la grille de la course principale de dimanche, tandis que ceux qui termineraient dans les trois premiers de la nouvelle course gagneraient des points pour le championnat.

Il y a encore quelques problèmes que les équipes veulent régler, comme le coût supplémentaire que ces essais sont susceptibles d’entraîner, mais le PDG de Formule 1, Domenicali, espère que tout pourra être réglé au moment où les voitures prendront la piste pour le Made in. Grand Prix d’Italie et d’Émilie-Romagne le 18 avril.

«Nous sommes en train de finaliser les derniers détails et l’objectif est de le faire terminer par Imola», a déclaré Domenicali à Rai Radio 1, cité par RacingNews365.

«Ce que nous aimerions essayer, c’est d’avoir un week-end plus intense où nous aurons une heure d’essais et de qualifications vendredi qui déciderait de la grille pour la course de sprint, qui déciderait ensuite de la grille pour la course de dimanche. Cela susciterait plus d’intérêt, ce qui a été demandé par les organisateurs et les détenteurs de droits télévisuels. »

Il avait été suggéré plus tôt dans l’année que le nouveau format serait testé sur trois sites tout au long de la saison 2021, probablement à Silverstone et à deux au Canada, en Italie (Monza) et à Sao Paulo.

Cependant, il semble maintenant que le Canada, prévu pour la mi-juin, ne soit pas à l’ordre du jour étant donné que Domenicali a annoncé où le premier procès aura lieu.

«Oui, je peux le confirmer», a-t-il dit, lorsqu’on lui a demandé si Silverstone, du 16 au 18 juillet, accueillera les premières qualifications de sprint.

Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull, est une personne à bord qui a au moins donné une chance à l’idée.

« Il y a toujours un million de raisons de ne pas faire quelque chose, mais je pense que le concept est intéressant », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse de la FIA à Bahreïn.

«Je pense que la façon dont ils envisagent de l’introduire est raisonnablement responsable sur trois événements, alors pourquoi ne pas l’essayer? Essayons.

«Il y a beaucoup de travail en coulisse avec les chefs d’équipe et les directeurs sportifs pour s’assurer que les bons règlements sont en place pour cela.

«J’espère que ce sera un spectacle intéressant. Si c’est ce que veulent faire les promoteurs, nous sommes heureux de les soutenir. »

