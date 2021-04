Les courses de sprint ne vendront pas de billets, dit l’ancien homme McLaren

Une fois la curiosité apaisée, l’ancien patron de l’équipe de F1, Eric Boullier, a déclaré que les courses de sprint n’inciteraient pas les fans à assister aux week-ends de Grand Prix.

Dans le but d’augmenter la mise et d’inciter plus de fans à acheter des billets pour le week-end plutôt que ceux pour les jours de course, la Formule 1 est sur le point d’introduire des courses de sprint cette saison.

La proposition a été approuvée par les chefs d’équipe, qui l’ont acceptée à condition de recevoir environ 500 000 $ pour couvrir les dépenses que les courses de sprint entraîneront.

En plus de cela, ils recevront également des fonds supplémentaires si l’une de leurs voitures, ou les deux, subit des dommages importants à la suite d’un crash lors des qualifications de sprint.

Silverstone devrait accueillir la première des courses de sprint avec Monza et Interlagos également sur la liste.

Cependant, l’ancien directeur des courses de McLaren, Boullier, qui a également travaillé avec Lotus, ne pense pas que les courses de sprint attireront les foules que la Formule 1 espère.

“Les spectateurs viennent avant tout pour la Formule 1”, cite le Français grandpx.news comme ayant déclaré à la Gazzetta dello Sport.

«Je ne pense pas qu’ils viennent spécifiquement pour les qualifications ou pour une course de sprint.

«Une fois la curiosité passée, je ne sais pas si les promoteurs vendront plus de billets grâce au format de course sprint.»

La Formule 1 n’a pas encore défini les règles exactes des courses de sprint.

À l’heure actuelle, le paddock suggère que les qualifications pour la course de sprint auront lieu un vendredi, en remplacement de FP2, et cela prendra le même format que les qualifications du samedi en cours.

Cela déterminera la grille pour la course de sprint, qui aura lieu un samedi dans la plage horaire où les qualifications ont généralement lieu.

La course sera de 100 km avec les pilotes ayant tous le libre choix des pneus.

Trois points seraient attribués au vainqueur, deux à la deuxième voiture et un au troisième pilote.

L’ordre d’arrivée de la course de sprint sera la grille du grand prix du dimanche après-midi.

