Les courses de sprint sur grille inversée de style F2 ne sont pas réalistes pour la F1

La nouvelle épreuve de qualification pour le sprint de la Formule 1 rappelle à Nikita Mazepin le format similaire qu’il a connu en Formule 2 l’année dernière, avec une différence clé.

Contrairement à la F2, la F1 n’inversera l’ordre de départ d’aucune de ses voitures. Mais Mazepin ne pense pas que ce soit une option réaliste pour le championnat du monde.

“Cela ressemble un peu à la F2 d’où je viens”, a déclaré Mazepin. « J’ai d’excellents souvenirs de la F2 l’année dernière lorsque j’ai remporté ma première course. Donc en fait, le week-end est très similaire.

Les pilotes de Formule 2 ne disposent que de 45 minutes d’essais libres et leurs séances de qualification sont souvent programmées après que la F1 ait fini de courir pour la journée. Mais la F1 a utilisé un horaire similaire du vendredi ce week-end.

« Les essais libres ont été un peu plus longs, mais maintenant nous sommes dans les qualifications et c’est la séance du soir », a déclaré Mazepin. “Donc, beaucoup de similitudes et je dois dire que j’aime vraiment cet environnement.”

“Mais vous devez vous rappeler qu’ici, c’est un peu différent parce que nous ne renversons pas le top 10 comme nous le faisons en Formule 2”, a-t-il ajouté. « C’est peut-être quelque chose que la F1 pourrait également envisager. Mais je ne pense pas que ce soit réaliste.

La F1 n’attribue des points qu’aux trois premiers de la course de qualification de sprint d’aujourd’hui, tandis que les huit meilleurs marquent dans les courses de sprint de F2. « Ce sont deux approches légèrement différentes là-bas parce que vous obtenez également beaucoup moins de points [in sprint qualifying]”, a déclaré Mazepin.

Cependant, Yuki Tsunoda, un autre diplômé de Mazepin, a été déçu par la réduction des essais par rapport aux week-ends de course de F1 normaux.

« C’est un peu un inconvénient que nous n’ayons qu’un seul essai libre à [everything] en ce qui concerne les réglages de la voiture ou quoi que ce soit dans les essais libres et après nous ne pouvons pas changer

“C’est une bonne chose que nous ayons un grand événement avec les qualifications et la course de qualification de sprint chaque jour.”

Les trois rookies de F1 – Mazepin, Tsunoda et Mick Schumacher – ont été éliminés en Q1 hier, lors de la séance qui a décidé de la grille des qualifications de sprint. Tsunoda a accusé d’avoir été retardé au pont-bascule et d’avoir rencontré du trafic en conséquence.

Le pilote AlphaTauri doute que la course d’aujourd’hui offre de nombreuses opportunités de reprendre des positions. « Je ne sais pas, je ne pense pas que ce sera un spectacle de dépassement parce que ce sera un train DRS, 17 tours.

« Donc ça va être difficile, mais nous verrons ce qui va se passer. Je vais juste essayer de pousser le plus possible.

