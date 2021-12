Les courtiers investissent dans les crypto-monnaies

1- XTB

XTB, est le courtier leader en Espagne et en Amérique latine dans le trading d’indices, de devises, de matières premières, de CFD sur actions, et offre désormais également la possibilité de négocier des crypto-monnaies.

XTB propose des CFD sur Bitcoin, Ethereum, Ripple et Litecoin. Le courtier se démarque principalement par sa transparence, la qualité d’exécution de sa plateforme xStation (en version Démo et Réel) et pour la formation dispensée à ses clients.

Le capital peut être déposé, selon le pays, par virement bancaire, carte de crédit, Neteller ou Skrill et aucun dépôt minimum n’est requis.

Le Groupe XTB est régulé dans tous les pays où il est présent. Visitez le site officiel

2- SimpleFX

SimpleFX C’est l’un des brokers qui propose le plus de crypto-monnaies à investir, le principal avantage étant qu’il n’a pas de dépôt minimum, et l’ouverture du compte ne prend qu’une minute.

Les dépôts peuvent être effectués via Bitcoin, Litecoin, Skrill, Neteller parmi de nombreuses autres formes de paiement.

Bitcoin, Litecoin, Ethereum et Ethereum Classic peuvent être échangés. Visitez le site officiel

3- PrimeXBT

PrimeXBT est un courtier qui dispose d’un grand nombre de CFD pour investir sur les principaux marchés du monde : Forex, indices, Crypto-monnaies et plus encore.

L’un des grands avantages de PrimeXBT est que vous pouvez effectuer des dépôts dans des crypto-monnaies, parmi lesquelles se démarquent : Bitcoin, Ethereum et Tether.

De plus, il dispose d’un module Copy Trading, qui vous permet de générer des bénéfices supplémentaires. Une autre de ses nouveautés est qu’il possède son propre Utility Token (COV).

En moins d’une minute, vous pouvez vous inscrire et commencer à trader avec PrimeXBT. Visitez le site officiel

4- Libertex

Libertex C’est l’un des plus anciens courtiers du marché, avec 24 ans d’expérience. Un compte de trading peut être ouvert avec aussi peu que 10 $.

Le courtier est réglementé par la CySEC.

Les dépôts peuvent être effectués par carte de crédit, Skrill et Neteller.

Les principales crypto-monnaies peuvent être échangées : Bitcoin, Ethereum et Binance. De plus, il a la possibilité d’investir dans divers altcoins. Visitez le site officiel

5- Plus500 Ltée

Plus500 Ltée est un courtier à la pointe de la technologie pour investir dans les CFD. Vous pouvez ouvrir un compte de trading avec seulement 100 $ US, ou l’équivalent en devise locale.

Plus500 Ltd est cotée sur le marché principal de la Bourse de Londres.

Il n’a pas la possibilité d’effectuer des dépôts avec des crypto-monnaies, mais l’argent peut être saisi par Skrill, carte de crédit, virement bancaire, entre autres formes de paiement.

Différentes crypto-monnaies peuvent être échangées, parmi lesquelles Bitcoin, Ethereum, Litecoin, entre autres, se démarquent. Visitez le site officiel

« Les informations présentées ici sur Plus500CY Ltd. et ses services sont simplement génériques et dérivées de sources fiables accessibles au public ou reçues de Plus500CY Ltd. (entité autorisée à opérer en Espagne par le régime des passeports, reg. 3848) ».

Avis de risque encouru: Le trading de CFD, d’options et de futures nécessite un suivi constant de la position, car ce sont des investissements à haut risque.

