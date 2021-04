Les courtiers vont connaître une croissance modérée de leurs revenus au cours de l’exercice 22: Crisil

Les revenus de courtage ont diminué de 1% à 8% au troisième trimestre de FY21 sur une base séquentielle, a déclaré Crisil.

Après avoir connu un nombre record d’ajouts de clients actifs et un chiffre d’affaires quotidien moyen (ADTO) dans un exercice en proie à une pandémie, les maisons de courtage continueront de connaître une croissance positive des revenus au cours de l’exercice 2022. Cependant, la croissance sera modérée, a déclaré Crisil Ratings.

Crisil a estimé que les revenus de courtage auraient augmenté de près de 65 à 70% en FY21, contre 7% en FY2020. Cependant, la volatilité du marché et la mise en œuvre progressive de nouvelles réglementations sur les marges peuvent freiner la croissance incrémentielle des volumes, entraînant une croissance marginale des revenus au cours de l’exercice 2022. En fait, le ralentissement peut déjà être observé dans les chiffres récents.

Les revenus de courtage ont diminué de 1% à 8% au troisième trimestre de FY21 sur une base séquentielle, a déclaré Crisil. Cela indique que les ajouts de clients ne se traduisent pas récemment par des revenus de courtage plus élevés. Krishnan Sitaraman, directeur principal de Crisil Ratings, a déclaré: « Les performances du trimestre de décembre montrent des signes de fatigue, la plupart des entités de courtage enregistrant une baisse de croissance de leurs revenus par rapport au trimestre, malgré des ajouts de clients record. Cela contraste avec une croissance séquentielle de près de 18% au cours du trimestre de septembre. » Il a expliqué qu’avec la volatilité des marchés boursiers depuis janvier 2021 et la révision de la réglementation avec des exigences de marge plus élevées, la durabilité des volumes de négociation au cours de l’exercice 2022 pourrait être un défi, ce qui aurait un impact sur les revenus.

Au cours des neuf premiers mois de FY21, les maisons de courtage de l’industrie ont ajouté près de 52 clients lakh, ce qui équivaut au nombre total de nouveaux clients ajoutés au cours des cinq années précédentes. Cela a porté la base de clients actifs à 1,6 crore en décembre 2020.

En outre, le rendement des intérêts relativement bas sur l’épargne et les dépôts, une grande disponibilité de temps pendant le verrouillage et l’effet Pygmalion-esque lié aux rendements élevés des actions depuis mars 2020 ont également contribué à la hausse des comptes démat.

Fait intéressant, les courtiers à escompte ont attrapé une part de marché significative des clients actifs, mais ils sont toujours à la traîne des courtiers dirigés par les banques en termes de part de marché des revenus. Crisil a prédit que le revenu moyen par utilisateur pour les courtiers bancaires était de 10 000 à 12 000 Rs au cours de la première moitié de l’exercice 21, tandis que celui des courtiers à escompte était de 4 000 à 8 000 Rs.

