Les courtisans de la reine “préféreraient que le voyage de Boris et Carrie à Balmoral n’ait pas lieu” | Royale | Nouvelles

La reine accueille généralement le Premier ministre pour un week-end au château de Balmoral pendant ses vacances d’été. L’année dernière, en raison de la pandémie de coronavirus et de la réglementation stricte en place, le Premier ministre n’a pas voyagé au nord de la frontière pour voir Sa Majesté.

Cet été, cependant, M. et Mme Johnson devraient être hébergés par la reine selon la tradition.

Mais une source royale a affirmé que les courtisans préféreraient que cette visite n’ait pas lieu pour protéger la reine du risque d’attraper COVID-19.

Ils ont déclaré au Daily Mail: “La visite doit toujours avoir lieu mais, franchement, nous préférerions que ce ne soit pas le cas.”

Le rédacteur en chef du journal du journal, Richard Eden, qui a rapporté l’affirmation, a ajouté que M. et Mme Johnson seront invités à éviter de rencontrer d’autres personnes dans les jours précédant le voyage à Balmoral, si cela est confirmé.

Ils seront également invités à passer des tests Covid, a-t-il ajouté.

Invité à commenter, le palais de Buckingham a posé la question à Downing Street, ajoutant que le palais n’a pas tendance à commenter les problèmes concernant le château de Balmoral car il s’agit du domaine privé de la reine.

Express.co.uk a contacté Downing Street pour commentaires.

La reine a reçu les deux doses du vaccin contre le COVID-19.

Le palais de Buckingham a annoncé le 9 janvier que Sa Majesté et son mari, le prince Philip, avaient reçu la première dose du vaccin.

La décision extraordinaire de publier une déclaration sur une affaire médicale privée a été prise par la reine, a déclaré une source du palais à l’époque.

Ils ont déclaré: “Pour éviter les inexactitudes et les spéculations supplémentaires, Sa Majesté a décidé qu’elle ferait savoir qu’elle avait été vaccinée.”

Les jabs avaient été administrés par un médecin de famille au château de Windsor, où les personnes âgées de la famille royale passaient ensemble le troisième verrouillage national.

Le Palais n’a pas publié de déclaration pour révéler quand le souverain a reçu la deuxième dose.

À la suite de sa visite au Mémorial des Forces aériennes de Runnymede de la CWGC pour marquer le centenaire de la RAF à la fin du mois de mars, il est apparu qu’elle avait déjà reçu un double coup.

Tout au long de la pandémie de coronavirus, la reine a continué à s’acquitter de ses tâches quotidiennes et de ses engagements royaux tout en s’adaptant à la crise.

Au plus fort des blocages en Angleterre, tout en respectant l’ordre de séjour à domicile émis par M. Johnson, le souverain a adopté la technologie et a trouvé des moyens de rencontrer encore virtuellement des diplomates, des dirigeants caritatifs et des organisations.

Parmi les tâches qu’elle a commencé à entreprendre à distance, il y avait également ses réunions hebdomadaires avec M. Johnson.

En mars 2020, la reine a été photographiée en train de parler au téléphone avec le Premier ministre.

Le couple a continué à avoir des réunions téléphoniques pendant 15 mois, jusqu’à la fin juin.

Le 23 juin, Buckingham Palace a publié une photo montrant la reine lors de sa première audience hebdomadaire en personne avec M. Johnson tenue dans sa résidence de Londres depuis le début de la pandémie.

Quelques jours plus tard, la reine a également eu la chance de rencontrer en personne le premier ministre Nicola Sturgeon lors de sa tournée annuelle en Écosse, connue sous le nom de Semaine royale.

La reine est arrivée en Écosse le 23 juillet mais n’a élu domicile au château de Balmoral qu’en août, après la fermeture de sa résidence aux touristes.

Le 9 août, une cérémonie d’accueil de la reine a eu lieu à l’extérieur du château.

Au cours de l’événement, la reine a inspecté une haie d’honneur formée de 5 SCOTS, Balaklava Company, The Royal Regiment of Scotland et a rencontré une fois de plus la mascotte du régiment, un poney Shetland nommé Lance Caporal Cruachan IV.