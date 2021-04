Les courtisans royaux «se méfient» des tentatives du prince Philip d’apporter une «contribution réelle» | Royal | Nouvelles

Le prince Philip a souvent été salué comme une figure clé de la révolution de la famille royale et de son aide à faire entrer la monarchie dans le 21e siècle. Mais malgré son engagement évident à la fois envers la reine et la Couronne, Nick Witchell de la BBC a noté que tout le monde dans la famille royale ou la maison royale n’appréciait pas ses efforts pour moderniser la monarchie. M. Witchell a déclaré: “Dans tant d’aspects de la vie que nous tenons maintenant pour acquis, dans lesquels la famille royale est impliquée – le prince Charles avec l’environnement, la foi, etc. – c’était en fait son père, le duc d’Édimbourg.

«C’est le prince Philip qui a ouvert la voie dans ces avenues de notre vie nationale, en grande partie grâce aux Duke of Edinburgh Awards, qui est maintenant actif dans 130 pays et compte sept millions de participants à travers le monde qui ont bénéficié du programme qu’il a mis en place dans les années 1950.

«Les courtisans s’en méfiaient, ils se demandaient ‘qu’est-ce que cet homme essaie de mettre en place, qu’est-ce que ce prix du duc d’Édimbourg va être et qu’est-ce que cela va faire à nos jeunes?’

«Mais bien sûr, cela n’a été qu’une force de pouvoir et d’énergie positive chez les jeunes.

“Il a trouvé toutes ces différentes manières d’apporter une réelle contribution à part entière.”

La reine mère était un opposant particulièrement fort aux tentatives du prince Philip de moderniser à la fois la famille royale et la maison.

Le couple se serait affronté furieusement pour prendre le dessus dans la bataille pour l’influence sur la reine dans les premières années de son règne.

L’historienne professeur Kate Williams a déclaré aux téléspectateurs: «La reine mère veut que la monarchie d’Elizabeth soit exactement la même que celle de George VI. Philip veut que les choses changent.

“Alors cette bataille entre la reine mère et Philip, entre le passé et le futur, commence. Et Elizabeth est déchirée entre eux.”

Après la mort du roi George VI, la reine mère aurait également refusé les tentatives de la faire déménager hors du palais de Buckingham.

L’historienne professeur Jane Ridley a déclaré: «La reine mère ne bougera pas, et Philip en devient exaspéré.

“Il y a une histoire selon laquelle, à la fin, Philip doit recourir à éteindre le chauffage central dans les appartements de la reine mère. Il essaie de la geler hors du palais de Buckingham.”

L’auteur Sarah Gristwood a déclaré: «Il s’est mis à réformer certaines des pratiques les plus obscures du palais de Buckingham.

“Comme le poudrage des perruques de valet de pied.

“Comme envoyer un message verbalement d’une partie du palais géant à une autre, plutôt que de décrocher un téléphone de la maison.”