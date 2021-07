Les cousins ​​du prince Harry stupéfaits par le mémoire

Les membres de la famille royale sont en pleine effervescence au sujet de la nouvelle selon laquelle le prince Harry publie un mémoire, même s’il n’est pas encore sorti et qu’il n’y a littéralement aucune indication qu’il écrit quelque chose d’aussi dramatique à leur sujet. Mais selon des initiés royaux d’apparence frénétique qui ont parlé au Daily Mail, il y a un “sens croissant de choc et de fureur” parmi les palais (oui, c’est les palais au pluriel) – et même ses cousines la princesse Eugénie et Béatrice (qui Harry est particulièrement près de ) ne sont pas satisfaits.

“Ce qui est vraiment révélateur, c’est que même les parents dont il reste le plus proche, comme les princesses Eugénie et Béatrice, sont abasourdis par ce qu’il fait”, a déclaré une source royale senior, tandis qu’une autre explique “C’est le moment de ne pas revenir en arrière – le dernier clou dans le cercueil de la relation de la famille royale avec Harry. La tourmente émotionnelle alors qu’ils attendent plus d’un an pour la publication va être une torture. “

Pendant ce temps, le frère de Harry, William, serait particulièrement contrarié, la source déclarant “C’est la fin de toute relation étroite avec le duc de Cambridge. Il n’y a rien de plus à dire sur ce front. William pense que son comportement est honteux et insipide. . “

Encore une fois… personne n’a encore lu ce livre ! Ces fortes réactions semblent donc un peu prématurées – d’autant plus qu’Harry n’a même pas mentionné sa famille dans sa propre déclaration. Tout ce qu’il a dit était “J’écris ceci non pas comme le prince que je suis né mais comme l’homme que je suis devenu. J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au sens propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – Je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons. Je suis profondément reconnaissant d’avoir l’opportunité de partager ce que j’ai appris sur le cours de ma vie jusqu’à présent et ravi que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique. “

