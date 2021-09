Les coûts (cachés) de l’installation d’un domaine inférieur à la moyenne

Un dicton auquel mon grand-père m’a exposé pour la première fois quand j’étais dans mes premières années d’école et qui… eh bien, ne semblait pas avoir beaucoup de sens. Au début, c’est. “Le bon travail n’est pas bon marché, et le travail bon marché n’est pas bon.”

Plus tard, la vie est arrivée.

Ce qui semblait autrefois absurde a commencé à avoir un sens.

En tant qu’entrepreneur, j’ai été témoin à maintes reprises qu’essayer d’économiser de l’argent peut se retourner contre moi. Par exemple, payer un développeur talentueux et expérimenté qui est passionné par ses projets donne 110% d’effort au lieu de « économiser de l’argent » en embauchant quelqu’un qui facture 1/10 de cela. Pourtant, plus tard, découvrir que le travail sous-optimal fourni par ce dernier vous a coûté beaucoup, beaucoup plus que ce que le premier a (à juste titre) facturé pour son expertise. Malheureusement, le même principe est souvent valable lorsqu’on se contente d’un mauvais nom de domaine.

Noms de domaine inférieurs

Qu’est-ce qu’un nom de domaine inférieur à la moyenne, pourriez-vous demander ? Tout simplement, cela peut être plusieurs choses. Souvent, c’est le nom de domaine réel qu’une personne a voulu, mais elle a mis un mot d’action devant celui-ci. Ainsi, par exemple, si Saw.com était votre domaine de prédilection, vous utiliseriez GetSaw, BuySaw ou VisitSaw.com… Ou payer près des prix supérieurs pour Saw.co, ai ou io.

Vous ne choisissez pas simplement un domaine puis passez à autre chose, sans plus jamais avoir à vous en soucier. Pourquoi? Tout simplement parce que votre domaine produit des effets à maintes reprises tout au long du cycle de vie du projet pour lequel il est utilisé.

Plus précisement:

1. Améliorer les taux de clics

Selon une étude de Microsoft, l’achat d’un domaine qui est un excellent .com (contrairement à toute autre chose, y compris) améliore les taux de clics. Des taux de clics qui vous permettent souvent de payer moins pour les impressions. En d’autres termes, à chaque campagne marketing que vous lancez, un domaine .com solide finira par vous faire économiser de l’argent. Ou « s’installer » pour le domaine inférieur à la normale vous fait perdre de l’argent, selon la façon dont vous choisissez d’aborder le problème.

2. Crédibilité instantanée

Les grands noms de domaine offrent une crédibilité instantanée, alors qu’un domaine inférieur à la moyenne doit être perçu comme un lot de consolation. Cette crédibilité instantanée tend à ouvrir des portes qui seraient restées fermées en son absence. Ils vous donneront accès à des opportunités auxquelles vous n’auriez pas eu accès sans cela. Ou du moins vous donner une chance… Une place à table. En termes simples, un bon nom de domaine .com peut faciliter cette réponse par e-mail tant désirée qui mène à l’affaire d’une vie, alors que son homologue inférieur n’aide pas ou même nuit carrément à la cause proverbiale. Quel prix mettriez-vous sur une telle opportunité ?

3. Référencement

Même en ce qui concerne l’optimisation des moteurs de recherche et la recherche de liens éditoriaux de qualité, les noms de domaine .com ouvrent des portes que diverses alternatives inférieures ne peuvent pas. Si j’ai appris quelque chose en termes de référencement au fil des ans, les meilleurs liens sont ceux que l’argent ne peut pas acheter. Des liens d’organisations sérieuses, d’universités et d’autres entités prestigieuses qui sont éditoriales par excellence. Un grand nom de domaine .com mémorable représente un avantage indispensable dans la poursuite de tels liens.

4. Vente future du domaine

Pensez-vous à la façon dont vous allez sortir? C’est intelligent. Mais savez-vous ce qui serait aussi intelligent ? Se rendre compte que vendre une grande entreprise fondée sur un grand nom de domaine par opposition à une grande entreprise bâtie sur un « prix de consolation » peut finir par faire la différence entre réserver une sortie solide et vendre pour un montant qui change la vie

5. Attirer l’attention

Un nom de domaine .com influence même l’acquisition et la rétention des talents ! Surtout dans un monde où les employés ne sont pas seulement intéressés par une rémunération suffisante pour payer les factures. Ils veulent des cheminements de carrière passionnants, des emplois qui les rendent fiers de leur vie professionnelle. C’est une chose d’avoir une carte de visite avec une adresse e-mail et/ou une URL qui force le respect. C’est quelque chose de complètement différent d’éviter le contact visuel chaque fois que quelqu’un vous demande de prononcer votre nom de domaine à haute voix. En termes simples, oui, les grands noms de domaine .com peuvent en effet être des aimants pour les employés. Alors que les sous-optimaux pourraient même représenter un effet dissuasif.

6. Montre le succès commercial

Dernier point mais non le moindre, et je l’ai vu d’innombrables fois. Lorsqu’il devient plus qu’évident que le domaine d’origine est médiocre et qu’une mise à niveau vers le domaine parfait est nécessaire, le succès ou le financement de l’entreprise est devenu de notoriété publique. L’entité qui possède le domaine idéal peut le voir en effectuant une poignée de recherches. Avec le succès de l’entreprise, le prix du domaine va augmenter. Considérablement.

Je vais dire la citation exacte de mon grand-père, mais légèrement différente maintenant : « les bons domaines ne sont pas bon marché, et les domaines bon marché ne sont pas bons ».

Conseils à vous

En tant qu’entrepreneur qui a été obligé de travailler avec des budgets restreints à plusieurs reprises, j’ai réalisé qu’un grand entrepreneur est très débrouillard. Avant de m’éloigner de la marque parfaite pour mon entreprise, j’envisagerais de vider tous les trucs de mon chapeau et de tenter certaines des actions suivantes :

Négociez des paiements sur 3 à 5 ans avec un acompte raisonnable.Optez pour un bail annuel où les paiements ne peuvent pas augmenter de plus d’un certain pourcentage par an.Envisagez d’échanger des biens, des services et de l’argent.Si tout le reste échoue, trouvez un autre domaine où le le prix est plus raisonnable, et revisitez 1, 2 et 3.

Quoi que vous fassiez, ne faites pas de rabais sur votre nom de domaine.

Auteur : Jeffrey Gabriel

Co-fondé par Jeffrey Gabriel et Amanda Waltz Saw.com se spécialise dans tout et n’importe quoi ayant à voir avec les domaines. On adore les domaines ! Nous aimons écrire sur notre industrie et sur la façon dont nous pouvons aider les autres à obtenir les meilleurs domaines pour leur entreprise.

À propos de notre entreprise :

