Les coûts du haut débit aux États-Unis seraient moins élevés si les États-Unis apprenaient de l’Europe, selon un groupe politique

Les coûts du haut débit aux États-Unis sont bien plus élevés que ceux en Europe, et c’est à cause de deux idées très différentes sur la concurrence sur le marché, fait valoir un groupe politique…

Les coûts mensuels fixes du haut débit aux États-Unis varient généralement d’environ 35 $ à plus de 100 $, avec une moyenne de 61,07 $. En revanche, le coût moyen dans les pays européens se situe principalement entre 20 et 40 $/mois.

CNET suggère que cela est dû aux différentes définitions de la concurrence.

Aux États-Unis, la concurrence entre les fournisseurs d’accès Internet s’est historiquement produite au niveau de l’infrastructure, ce qui signifie que vous avez le choix entre DSL, câble, fibre ou satellite 5G. Avec si peu d’options concurrentielles disponibles pour les consommateurs, les entreprises ne ressentent pas le besoin de se bousculer pour les clients en baissant les prix, a déclaré Vinhcent Le, conseiller juridique pour l’équité technologique au Greenlining Institute, dans une interview. Pendant ce temps, en Europe, l’infrastructure d’accès ouvert – qui, dans le cas du haut débit, signifie un réseau physique que différents fournisseurs de services peuvent tous utiliser – a permis à plusieurs entreprises de se faire concurrence pour les clients à un niveau de service, les obligeant à proposer des prix plus compétitifs. […] Les tentatives de réglementation en faveur d’infrastructures d’accès plus ouvertes aux États-Unis ont suscité un recul du puissant lobby des télécommunications, qui a tout intérêt à maintenir la concurrence au minimum pour garantir que les prix restent élevés. “Nous manquons simplement de cette coordination que beaucoup d’autres pays ont”, a déclaré Le. “C’est beaucoup par la conception des opérateurs historiques – ils ont poursuivi dans de nombreux États pour empêcher les services publics d’étendre leurs réseaux en dehors des limites de la ville.”

Le groupe politique californien Greenlining Institute estime que le modèle suédois serait bon à copier pour les États-Unis.

La Suède est le modèle qui, selon Le, pourrait être idéal pour un État comme la Californie afin d’améliorer l’accessibilité du haut débit. Les régions sont comparables en termes de division rurale-urbaine et constituent donc un bon point de comparaison, a-t-il déclaré. En Suède, le gouvernement a aidé les villes à construire des infrastructures à accès totalement ouvert, en éliminant le déploiement de la fibre optique jusqu’aux foyers de l’équation d’abordabilité et en permettant à plusieurs fournisseurs de rivaliser pour les clients avec des services à bon prix tout en garantissant de bonnes performances. « Le modèle d’accès ouvert de la Suède, associé à son avantage initial d’investissement via les réseaux municipaux, est un point clé dans l’histoire du marché de ce pays », a déclaré Woodhouse.

La Maison Blanche a décrit le haut débit comme « la nouvelle électricité », il reste donc à voir s’il peut générer la volonté politique de surmonter la résistance des entreprises de télécommunications.

