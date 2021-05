Les coûts fixes de l’énergie représentent un énorme fardeau pour les États: rapport

Le FoR a suggéré que le Centre et les États répartissent le fardeau des actifs de production bloqués dans un rapport 60/40, «conformément au financement du plan central».

Selon un rapport du Forum of Regulators (FoR), les sociétés de distribution d’énergie (discoms) de 12 États paient cumulativement un montant élevé de Rs 17500 crore par an pour l’énergie qu’elles n’utilisent pas. Le montant est payé en tant que coûts fixes pour récupérer le coût de construction de centrales électriques qui sont sous-utilisées en raison d’une croissance inférieure aux prévisions de la demande d’électricité.

Parmi les discomptes suivies dans l’étude, les coûts fixes annuels les plus élevés payés pour le surplus d’électricité sont ceux de l’Uttar Pradesh (Rs 4,394 crore), du Madhya Pradesh (Rs 4,325 crore), du Punjab (Rs 1,880 crore), de l’Haryana (Rs 1,719 crore) et du Gujarat ( Rs 1,528 crore). Les chiffres concernent l’exercice 21 pour 10 États et l’exercice 20 pour le Madhya Pradesh et le Pendjab.

Le montant dépensé en électricité non utilisée est égal à 13% du revenu annuel des discomptes du Madhya Pradesh. Pour le Pendjab, c’est 6% du chiffre d’affaires et pour l’Uttar Pradesh, c’est 7%. Le coût de l’énergie non utilisée est de 5% des revenus de Haryana discoms et de 3% des revenus annuels de Gujarat discoms. En vertu des exigences contractuelles, les discoms doivent continuer à payer des frais fixes aux centrales thermiques pour récupérer les dépenses d’investissement des projets et couvrir les dettes même lorsqu’elles ne se procurent pas d’électricité pendant les périodes de faible demande.

Le FoR a suggéré que le Centre et les États répartissent le fardeau des actifs de production bloqués dans un rapport 60/40, «conformément au financement du plan central». Le FoR, constitué en 2005 en vertu de la loi de 2003 sur l’électricité, se compose du président de la Commission centrale de régulation de l’électricité et des chefs de tous les régulateurs de l’électricité de l’État.

L’étude a analysé les données de 12 États afin de mesurer l’impact du coût d’achat d’électricité sur les tarifs de détail de l’électricité. Le rapport indique que le Centre peut utiliser les 400 roupies par tonne d’énergie propre sur le charbon pour partager le coût des actifs bloqués.

L’énergie propre a été introduite en 2010 à 50 roupies par tonne de charbon, puis a augmenté au taux actuel en 2016. En 2017, la taxe a été abolie et les mêmes frais ont été prélevés que la compensation de la TPS.

Si l’imposition de cette taxe doit être poursuivie, «alors il est recommandé que le produit de cette taxe soit réinvesti dans le secteur de l’électricité pour atténuer le surcoût en raison des nouvelles normes environnementales selon la contribution de chaque État», FoR mentionné. L’énergie propre représente environ 11% du coût d’achat de l’électricité, et si elle était réduite de Rs 100 par tonne, cela conduirait à des économies de 3% du coût moyen de l’approvisionnement en électricité, selon le rapport.

Le coût d’achat d’électricité représente environ 67% à 78% du besoin global de revenus pour les discoms. En dehors de l’énergie propre, le prix du charbon représente 25%, le fret ferroviaire 41% et les frais de transport routier 11% du coût d’achat total de l’électricité. Le rapport a également recommandé de réglementer les tarifs de fret ferroviaire et les prix du charbon pour limiter leur impact sur les tarifs d’électricité, ajoutant que le Centre pourrait envisager de subventionner le fret ferroviaire sur une distance supérieure à 750 km.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.