Les coûts opérationnels de MoneyMatch diminuent de 40%

16 avril 2020 18:30 & nbspUTC

| Mise à jour:

16 avril 2020 à 18:30 & nbspUTC

Par & nbspKapil Gauhar

Les dépenses opérationnelles globales de MoneyMatch ont diminué de près de 40%, grâce à RippleNet. Cela a récemment été révélé par le PDG de la société malaisienne.

MoneyMatch est un fournisseur mondial d’envois de fonds qui se concentre sur les petites et moyennes entreprises en Malaisie. L’organisation a adopté RippleNet afin d’offrir des services de paiement plus rapides et peu coûteux à plus de 120 pays à travers le monde.

RippleNet a réduit les coûts de MoneyMatch jusqu’à 40%

Le PDG et cofondateur de MoneyMatch, Adrian Yap, a déclaré que les banques malaisiennes facturent des frais élevés pour envoyer une valeur au-delà des frontières que les PME sont également obligées de payer.

Yap a estimé que MoneyMatch avait rejoint RippleNet afin d’offrir à ces clients PME des taux de transfert raisonnables. Avec RippleNet, l’organisation peut réduire ses coûts opérationnels, ce qui lui a ensuite permis d’offrir des services progressivement raisonnables à ses clients.

Plus explicitement, Yap a remarqué que RippleNet leur avait permis de réduire leurs coûts d’environ 40%. En outre, la solution basée sur Ripple leur a également permis de traiter les transactions en un maximum d’heures.

Le PDG indique qu’ils utilisaient autrefois le système SWIFT traditionnel pour effacer leurs paiements européens, ce qui prenait généralement deux jours pour qu’une transaction soit compensée, mais avec RippleNet, cela ne prend que quelques heures.

«Nous avons eu du mal à trouver un partenaire européen décent et nous n’avons pas pu utiliser le système SWIFT pour y effectuer des paiements. Travailler avec les partenaires de RippleNet nous a permis de réduire nos coûts jusqu’à 40% et au lieu que les transactions prennent au moins deux jours, nous effectuions les paiements en quelques heures seulement. »

Présentation de RippleNet

Yap a également indiqué que MoneyMatch souhaitait développer des relations avec les banques et d’autres fournisseurs de services monétaires dans le monde, mais il avait besoin de plus de crédibilité ou de volumes de transactions pour apparaître.

Mais après avoir rejoint RippleNet, MoneyMatch est devenu un complice valable pour les institutions financières du monde entier et ils ont également eu un accès plus rapide aux banques. Les banques et autres fournisseurs de paiement leur ont essentiellement prêté attention de plus en plus après leur adhésion à RippleNet, a déclaré Yap.

Yap compare cette connaissance de RippleNet avec une grande base de clients et une compétence à «plus comme une étreinte qu’une poignée de main».

Apparemment, Ripple s’est associé à MoneyMatch en 2018, comme l’a fait remarquer un utilisateur de Twitter. Par conséquent, la raison pour laquelle Ripple a choisi de faire une autre déclaration à propos de cet accord avec MoneyMatch n’est pas claire.

Ripple a annoncé MoneyMatch en tant que nouveau client le 26 avril 2018. En mentionnant qu’ils utiliseront xVia. Qu’avez-vous construit … – ༜ ༝ 🅂🅃🅄🄰🅁🅃🅇🅁🄿💧⚡ (@xrp_stuart) 15 avril 2020

Ce qui est sûr, c’est que RippleNet a donné plus d’accès à MoneyMatch tout en réduisant fondamentalement ses coûts opérationnels.

Kapil Gauhar

Kapil Gauhar est le fondateur de Blogger’s Gyan. Il est un blogueur passionné, un grand penseur et un écrivain créatif. Sa passion pour l’amitié avec les mots et pour faire connaître aux gens les merveilles du monde numérique est ce qui le motive à faire de l’écriture une carrière.