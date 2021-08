Les couvertures de variantes de War of the Bounty Hunters Ship Blueprint arriveront en septembre ⋆ .

]]>]]>

Comme Star Wars : La guerre des chasseurs de primes fait rage, Marvel a annoncé une série de couvertures de variantes de Bounty Hunter Ship Blueprint prévues pour la sortie en septembre et mettant en vedette Bossk et The Hound’s Tooth, Boba Fett et Firespray (alias The Starship Anciennement connu sous le nom d’Esclave I), IG-88 et IG-2000 , Zuckuss et The Mist Hunter, Valance Beilert et The Broken Wing, et Dengar et The Punishing One.

La guerre des chasseurs de primes continue d’exploser à travers la galaxie en septembre ! Le crossover bourré d’action se déroule actuellement sur tous les titres Star Wars en cours de Marvel, ainsi qu’une série limitée principale WAR OF THE BOUNTY HUNTERS et des one-shots axés sur les personnages. La chasse à Han Solo a fait sortir les chasseurs les plus dangereux de la pègre et les nouvelles couvertures VARIANT DE BATEAU DE BOUNTY HUNTER de l’artiste acclamé de Star Wars Paolo Villanelli les dépeint dynamiquement aux côtés de leurs navires légendaires.

Les couvertures de variantes de plan de navire Bounty Hunter sortiront en septembre.

