Les Cowboys mettent les Eagles en déroute et gardent les espoirs en séries éliminatoires

Dak Prescott a lancé cinq passes de touché, un sommet en carrière, contre les remplaçants des Eagles de Philadelphie, Cedrick Wilson et Dalton Schultz ont chacun réussi deux buts marqués et les Cowboys de Dallas ont gardé leurs minces espoirs pour une tête de série n ° 2 dans les séries éliminatoires de la NFC en vie avec une victoire 51-26 Samedi soir.

Les Cowboys avaient encore des têtes de série à jouer contre une équipe des Eagles qui a reposé Jalen Hurts et d’autres partants clés avant un match avec joker NFC la semaine prochaine.

Les Cowboys de la NFC East (12-5) ont besoin de défaites dimanche contre le champion en titre du Super Bowl Tampa Bay contre la dernière place de la Caroline et aussi pour les Rams de Los Angeles et les Cardinals de l’Arizona à perdre pour gagner la tête de série n ° 2. Il y a aussi un chemin vers la tête de série n ° 3 pour Dallas.

Le receveur large des Cowboys de Dallas Ced Wilson attrape une passe sur le demi défensif des Eagles de Philadelphie Andre Chachere pour marquer un touché lors de la première moitié d’un match de football de la NFL, le samedi 8 janvier 2022, à Philadelphie. (AP Photo/Laurence Kesterson) ( (AP Photo/Laurence Kesterson))

Les Cowboys ne peuvent pas finir pire que la quatrième tête de série. Les Eagles (9-8) pourraient encore être la sixième tête de série.

Prescott est resté dans le match jusqu’au quatrième quart, l’avance augmentant apparemment à chaque lancer et donc, peut-être, le risque de blessure pour un QB près de 15 mois retiré de l’horrible fracture composée de sa cheville droite qui a mis fin à sa saison 2020.

Prescott a fait de son mieux pour obtenir une attaque qui a régulièrement produit au moins 400 verges lors d’un départ de 6-1 sur la bonne voie avant les séries éliminatoires après une absence de deux ans. Il était 21 sur 27 pour 295 verges et aucune interception.

Il est sorti indemne – et avec le record des Cowboys pour les passes de touché au cours d’une saison avec 37. Tony Romo a lancé 36 en 2007. Prescott a lancé une passe de touché de 8 verges à Corey Clement au début du quatrième quart pour porter le score à 37-20 et mettre la marque et, heureusement pour les Eagles, le faire sortir du match.

L’ailier rapproché des Cowboys de Dallas Dalton Schultz, à droite, attrape une passe de touché sur le secondeur des Eagles de Philadelphie JaCoby Stevens, à gauche, au cours de la première moitié d’un match de football de la NFL, le samedi 8 janvier 2022, à Philadelphie. (Photo AP/Julio Cortez) ( (Photo AP/Julio Cortez))

Bien sûr, Prescott a obtenu son record lors du 17e match cette saison.

Rester affûté, accumuler des points et, oui, brutaliser un rival détesté de la NFC East étaient tous des points forts nécessaires pour les Cowboys.

Mais, comme les records d’équipe des deux côtés qui n’arrêtaient pas de chuter, la victoire s’accompagne d’un léger haussement d’épaules. N’ayant rien pour quoi jouer, les Eagles ont traité le match comme une finale de pré-saison. Hurts, avec 3 144 verges par la passe et 784 verges par la course, un sommet pour l’équipe, a pris congé. Il en va de même pour Lane Johnson, le demi de coin Darius Slay et 11 autres joueurs sur la liste de réserve/COVID-19.

Gardner Minshew a commencé pour Hurts et – pour un entraînement, au moins – c’était à nouveau Minshew Mania lorsqu’il a lancé une passe de touché de 3 verges à Tyree Jackson lors du premier entraînement. C’était la première prise de la carrière de Jackson.

Le porteur de ballon des Eagles de Philadelphie Kenneth Gainwell court avec le ballon pendant la première mi-temps d’un match de football de la NFL contre les Cowboys de Dallas, le samedi 8 janvier 2022, à Philadelphie. (AP Photo/Julio Cortez) ((AP Photo/Julio Cortez))

Le score a déclenché un « EAGLES! » chant des fans de l’autre côté de la rue au match des Flyers après qu’une rediffusion ait été diffusée sur grand écran.

Philadelphie n’a donné à personne en vert beaucoup de raisons de chanter et d’encourager le reste du match.

Prescott a aspiré l’énergie du stade tôt. Il a frappé Wilson pour des réceptions de TD de 14 et 24 verges en première mi-temps, puis s’est connecté avec Schultz à deux reprises au cours de la dernière 1:45 de la mi-temps pour une avance de 30-17. Schultz n’est devenu que le cinquième joueur depuis 2000 à capter deux passes de touché dans les 2 dernières minutes de la première mi-temps.

Déjà une foule clairsemée en raison des faibles enjeux et des températures plus basses, les fans des Eagles se sont enfuis pour les sorties à la mi-temps.