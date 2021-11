Les Cowboys ont en quelque sorte permis à un fantôme d’abord de tomber sur un botté de dégagement bloqué

Les Cowboys de Dallas étaient assis au sommet de la modeste NFC East à 6-1 lorsque les Broncos de Denver sont arrivés en ville dimanche. Les Broncos étaient à 0,500 cette saison et viennent d’échanger l’un des joueurs les plus emblématiques de l’histoire de la franchise depuis la dernière fois qu’ils sont entrés sur le terrain. Avec Dak Prescott de retour dans la formation de Dallas, les Cowboys ont été installés comme favoris à deux chiffres.

Si les Cowboys s’attendaient à une victoire facile, ils ont eu un réveil brutal. Les Broncos ont tenu Dallas sans but pendant les trois premiers quarts en route vers une victoire de 30-16. Denver a devancé les Cowboys de plus de 100 mètres, a remporté la bataille du chiffre d’affaires 2-0 et n’a jamais risqué de perdre le match.

À quel point les choses allaient-elles mal pour les Cowboys? Ils ont même cédé un premier essai sur un botté de dégagement bloqué.

Alors que Denver a botté au troisième quart, Dallas a bloqué le coup de pied. Le ballon a glissé sur le terrain, où il a été touché par le demi de coin des Cowboys Nahshon Wright, puis récupéré par les Broncos. Denver n’a pas dépassé le premier down lors de la reprise, mais ils ont quand même obtenu une nouvelle série de downs. La décision a rendu perplexe les fans de la NFL.

Essentiellement, c’est comme un botté de dégagement. Une fois qu’un joueur de l’équipe qui reçoit touche le ballon au-delà de la ligne de mêlée, l’équipe qui botte peut récupérer le ballon pour un premier essai.

Denver effectuerait un entraînement de 10 jeux et 72 verges pour marquer un placement et porterait son avance à 19-0 après avoir récupéré le coup de pied. Cela semblait vraiment fort sur le journal de jeu, où il apparaissait comme un botté de dégagement des Broncos suivi d’un drive des Broncos.

Fondamentalement, tout ce qui pouvait mal tourner pour les Cowboys a mal tourné.

La bonne nouvelle pour Dallas ? Personne d’autre dans la NFC Est n’est meilleur que 3-6. Les Cowboys espèrent que ce n’était qu’un match étrange et essaieront de l’oublier rapidement.