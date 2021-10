Les cowboys ressemblent à des prétendants au Super Bowl. Les chargeurs ont des défauts préoccupants.

La semaine 6 dans la NFL, franchement, a été plutôt décevante.

Il a été marqué par des éruptions et un manque de drame, mais il y avait encore beaucoup de plats à emporter à glaner. Et peut-être que personne n’a plus à célébrer que les Cardinals de l’Arizona, qui ont battu les Browns de Cleveland et sont restés la seule équipe sans tache de la NFL à 6-0.

Mais les Cowboys de Dallas ont aussi de quoi être heureux, après avoir battu les Patriots de la Nouvelle-Angleterre pour la première fois depuis 1996 et continué à rouler en attaque. Ils ont le pouvoir des stars dans toute leur équipe, mais le quart-arrière de la franchise Dak Prescott est le catalyseur qui fait que les Cowboys ressemblent à un concurrent du Super Bowl.

Dak Prescott a lancé pour 445 verges et 3 touchés dans la victoire des Cowboys en prolongation contre les Patriots.

Voici les gagnants et les perdants de la semaine 6.

GAGNANTS

Dak Prescott en tant que candidat MVP

Peut-être plus que n’importe quelle saison récente, la première bataille pour la course MVP semble être remplie de plusieurs prétendants. De Kyler Murray des Cardinals, Josh Allen des Bills, Tom Brady des Buccaneers, Matthew Stafford des Rams, à Lamar Jackson des Ravens, la liste est pleine de passants aux compétences différentes. Après que les Cowboys eurent combattu les Patriots en prolongation, puis l’emportèrent 35-29, ajoutez le quart-arrière des Cowboys Dak Prescott à cette liste.

Prescott a complété 73,1% de ses passes (qui se classe deuxième dans la NFL) pour 1 813 verges (cinquième), avec 16 touchés (à égalité au troisième), avec une cote QB de 115 (quatrième). Prescott a été particulièrement fiable pour les Cowboys (5-1) dans l’embrayage de Dallas. Et tandis que l’alignement de Dallas est exceptionnellement talentueux, Prescott a élevé le jeu des jeunes joueurs – en particulier les jeunes receveurs comme CeeDee Lamb, qui a capté la passe de touché gagnante contre la Nouvelle-Angleterre. La compréhension de Prescott de l’offensive de Dallas sous la direction du coordinateur Kellen Moore est remarquable et sa capacité à effectuer des lancers vers le bas en mouvement le rend si difficile à défendre. Non seulement Prescott joue à un niveau d’élite, mais les Cowboys ressemblent à un problème pour le reste de la NFC.

L’offensive des Bengals avec Ja’Marr Chase

Ce ne sont pas les mêmes Bengals de Cincinnati que nous avions vus au cours des cinq dernières années. Cette jeune équipe a franchi une nouvelle étape dans une victoire dominante 34-11 contre les Lions. Le passeur de deuxième année Joe Burrow a été excellent, mais c’est son ancien coéquipier LSU et recrue n ° 5 au classement général Ja’Marr Chase qui a électrisé cette attaque. Chase a maintenant 553 verges et cinq touchés sur 27 attrapés jusqu’à présent cette année. Ses verges sur réception sont les deuxièmes plus importantes de l’histoire de la NFL pour un joueur lors de ses six premiers matchs.

Il suffit de regarder l’effort que Chase consacre à ce touché de Joe Mixon pour que la clé bloque le terrain. Ce sont les jeux d’effort que font les bonnes équipes. Les Bengals sont devenus l’une des équipes de zone rouge les plus fiables de la NFL. Ils sont entrés dans la semaine 6 au troisième rang de la ligue (80%) et ont converti leurs deux voyages dans les 20. Les Bengals sont-ils une équipe en séries éliminatoires? Il est encore beaucoup trop tôt pour le dire. Alors qu’ils ont renversé une équipe de Steelers compétente au cours de la troisième semaine et une équipe de Vikings incohérente lors du premier match de la saison, leurs autres victoires ont été remportées contre les Lions et les Jaguars, qui se sont combinés pour un dossier de 1-11. Ils ont besoin de plus de matchs comme celui-ci contre des adversaires de calibre éliminatoire. Mais, à tout le moins, il est sûr de dire que cette équipe juste étant dans la conversation montre à quel point elle a grandi.

L’adversaire – les humbles Texans de Houston – doit être pris en compte ici, mais c’était de loin le meilleur match de Carson Wentz avec les Colts. Dans une victoire de 31-3, Wentz a exploité le secondaire suspect de Houston avec des passes profondes. Wentz a lancé des touchés de 51 verges (au receveur Parris Campbell) et de 28 verges (l’ailier rapproché Mo Alie-Cox) et a également complété 52 verges au receveur TY Hilton au deuxième quart qui a mis en place un placement. Il a également bénéficié d’un coup de pouce dans le jeu au sol, Jonathan Taylor ayant un jeu ultra-efficace (14 courses, 145 verges, deux touchés).

Wentz a maintenant, tranquillement, enchaîné trois matchs solides. Au cours de cette période, il a lancé pour 853 verges et six touchés sans interceptions. Plus important encore pour Indy, les Colts ont remporté deux de ces matchs. La longue balle a été essentielle au cours de cette récente séquence. Au cours des trois derniers matchs, Wentz a récolté en moyenne 9,8 verges par tentative de passe. En comparaison, le leader de la NFL dans cette catégorie avant la semaine 6 était Russell Wilson des Seahawks, avec 9,6 verges par tentative. Les Colts (2-4) devront montrer qu’ils peuvent le faire contre de meilleures défenses – et de manière cohérente – pour se hisser en lice dans l’AFC Sud.

PERDANTS

Toute l’ardoise de la semaine 6

En ce qui concerne la parité et le divertissement, la semaine 6 a été ratée. Un seul des matchs de 13 h HE était un match à un score avec un drame, c’était entre les Panthers et les Vikings. Même alors, ce n’est devenu ainsi que tard dans le match. Le meilleur match de la semaine, de loin, a été celui entre les Patriots et les Cowboys dans la fenêtre de l’après-midi. En dehors de cela, les seuls autres matchs à un score dimanche étaient entre les Dolphins et les Jaguars à Londres, qui ont eu lieu le matin, et le match Steelers-Seahawks en prime time.

La marge moyenne de victoire dans les matchs de dimanche était de 15,4 points. Même le match de dimanche soir, qui est généralement le match de renom de la semaine, a été émoussé parce que le quart-arrière des Seahawks Russell Wilson a été mis à l’écart contre les Steelers en raison d’une blessure au doigt. Et tandis que le match a fini par être décidé en prolongation, la principale source de drame se résumait à une séquence d’arbitrage étrange et à plusieurs revirements. Les dimanches de la NFL sont généralement sauvages et cela arrive parfois. La bonne nouvelle est que le match de lundi soir devrait être un regard intéressant sur une paire d’équipes de l’AFC qui devraient être en lice pour les séries éliminatoires des Bills et des Titans.

Sécurité du ballon de Kansas City

La seconde moitié de la victoire 31-13 des Chiefs contre l’équipe de football de Washington a montré à quel point cette équipe peut être dangereuse lorsque son attaque clique. Les Chiefs ont marqué 21 points sans réponse après la mi-temps pour s’enfuir avec le match. Mais les problèmes de sécurité du ballon sont un problème majeur pour les champions en titre de l’AFC. Et si le problème persiste, cela menace leurs chances de faire une autre course en profondeur en séries éliminatoires.

Avec trois autres cadeaux contre Washington, les Chiefs occupent désormais le dernier rang de la NFL avec 14. Le plus problématique est que 10 d’entre eux sont arrivés après que les Chiefs ont franchi la ligne des 50 verges, éliminant essentiellement les opportunités de marquer. La bonne nouvelle est que tant d’entre elles ont été des erreurs d’inattention. Juste dimanche, l’une des interceptions du quart-arrière Patrick Mahomes est tombée des mains du receveur Tyreek Hill. Son collègue receveur Mecole Hardman a tâtonné au deuxième quart, un problème que les joueurs d’habileté des Chiefs ont eu toute la saison, une mauvaise gestion du ballon. Mahomes, parfois, a l’air d’essayer d’en faire trop. Il a lancé au moins un choix dans chacun de ses cinq derniers matchs. Il est à égalité au deuxième rang de la ligue avec huit. La saison dernière, il en avait six sur toute la saison. Les Chiefs sont toujours l’une des équipes les plus explosives et dangereuses de la ligue, mais s’ils ne résolvent pas leurs problèmes de sécurité du ballon, cela ne suffira pas à eux seuls à les sortir de matchs difficiles.

Défense contre la course des Chargers

Les Chargers ont été un arriviste surprise dans la NFL cette saison, et le sont toujours, mais leur défaite 34-6 contre les Ravens a révélé leur défaut le plus préoccupant. Une défense précipitée qui est entrée dans la semaine 6 classée dernière de toute la ligue (157,6 verges autorisées par match) a été maîtrisée par Baltimore. Pour être clair, la tenue précipitée des Ravens provoquerait des crises pour toute défense. Mais Baltimore a utilisé six porteurs de ballon différents pour un total de 187 verges au sol. Lors de la seule autre défaite de LA de la saison, un match de la semaine 2 contre les Cowboys, Dallas a couru pour 198 verges, ce qui signifie que lors des défaites des Chargers, ils ont accordé une moyenne de 192,5 verges par match.

Dans les victoires de LA, cependant, ce nombre tombe à 147,5. En éliminant la victoire de 47-42 en fusillade la semaine dernière contre les Browns dans laquelle Cleveland s’est précipité pour 230 verges, ce nombre tombe à 120. Lorsque les Chargers abandonnent autant de verges au sol, cela fait deux choses : la défense s’use et reste sur le terrain – les Ravens ont tenu le ballon pendant 38:07 de temps de jeu – mais cela maintient également l’offensive explosive des Chargers sur la touche.

Sam Darnold et les récepteurs des Panthers

Après avoir commencé la saison 3-0, les Panthers ont été complètement opposés et sont au milieu d’une séquence de trois défaites consécutives après leur défaite contre les Vikings, 34-28. Les trois défaites sont survenues avec le demi offensif vedette Christian McCaffrey mis à l’écart. McCaffrey a été placé dans la réserve des blessés samedi, alors il sera sur cette réserve pour au moins deux autres matchs. McCaffrey, l’un des meilleurs arrières attrapeurs de passes de la NFL, avait été une soupape de sécurité pour Sam Darnold. Et, sans lui, les récepteurs de Carolina ont été décevants. Contre le Minnesota, les Panthers ont eu six passes abandonnées, dont plusieurs auraient prolongé les entraînements s’ils avaient abouti à des premiers essais.

Darnold a terminé le match 17 sur 41 en passant pour 207 verges avec un touché et une interception pour une cote QB de 55,8. Sa première mi-temps était encore pire. Il a terminé avec une note QB de 17,8. Mais les gouttes semblaient avoir un impact sur la prise de décision et la précision de Darnold. Alors que le jeu de Darnold s’est amélioré au quatrième quart – il a aidé les Panthers à marquer 11 points sans réponse au cours des cinq dernières minutes du match – il a également raté plusieurs lancers qu’il aurait dû terminer. Le programme de la Caroline s’assouplit au cours des deux prochaines semaines avant de se durcir à la fin de l’année. Mais si les Panthers ne peuvent pas comprendre comment gagner sans McCaffrey et s’ils ne peuvent pas arrêter les erreurs auto-imposées, leur début de saison à chaud pourrait finir par être perdu.

Vic Fangio

Les Broncos ont été cuisinés à domicile contre un adversaire de division qui vient de voir son entraîneur-chef démissionner moins d’une semaine avant le match en raison de fuites de courriels qui montraient un langage misogyne et homophobe. Et c’est la défense, l’expertise de Fangio, qui a laissé tomber Denver. Les Raiders, entraînés par l’intérim Rich Bisaccia après la démission de Jon Gruden lundi, ont battu les Broncos, 34-24. Maintenant, le quart-arrière des Broncos Teddy Bridgewater a enregistré quatre revirements, mais il jouait dans une position désavantageuse parce que la défense l’a mis dans un trou très tôt.

Il s’agissait d’une équipe de Raiders qui avait un nouvel arbitre en la personne du coordinateur offensif Greg Olson et dont les joueurs et les entraîneurs devaient passer toute la semaine à répondre à des questions sur Gruden. « La meilleure partie pour moi a été de revenir sur l’herbe », a déclaré Bisaccia. « Le pire pour moi a été de trouver le casque. » C’est à quel point c’était nouveau pour le personnel de Las Vegas. Les Broncos ont permis aux Raiders de convertir sept gros jeux de 20 verges ou plus. Denver n’avait que cinq verges de moins d’attaque totale que Las Vegas (426-421), mais Denver avait besoin de 25 jeux de plus pour y arriver. Cela signifie que les Raiders ont récolté en moyenne 8,2 verges par match. Denver a commencé la saison à chaud, mais leurs trois victoires sont venues contre les Giants, les Jaguars et les Jets, qui ont une fiche de 3-14, combinés. Maintenant, après que les Broncos sont tombés à 15-23 depuis que Fangio est devenu leur entraîneur-chef, il est sur le point de commencer à se poser des questions sur son avenir.

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY: Gagnants et perdants de la semaine 6 de la NFL: Cowboys ressemblant à des prétendants au Super Bowl