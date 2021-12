Les CPSE de l’électricité enregistrent une croissance de 45 pc des investissements en capex

Ainsi, la performance d’investissement du ministère en termes absolus et relatifs est meilleure par rapport à l’année précédente. En termes absolus, il a affiché une croissance de 45% par rapport à l’année dernière, a-t-il déclaré.

Les entreprises du secteur public central (CPSE) ont enregistré une croissance de 45% des investissements sur les dépenses en capital par rapport à l’année précédente, a déclaré le ministère de l’Énergie.

Pour les exercices 2021-22, l’objectif de dépenses en capital (capex) des CPSE, relevant du ministère de l’Énergie, est de 50 690,52 crores de roupies, selon un communiqué du ministère de l’Énergie.

Les CPSE du secteur de l’électricité ont engagé un investissement de 22 127 crores de roupies jusqu’en novembre 2020, ce qui représentait 49,3% des dépenses totales de l’exercice.

Cependant, il a déclaré qu’au cours de 2021-2022, les CPSE ont jusqu’à présent investi des investissements de Rs 32 137 crore, ce qui représente 63,4% de l’objectif d’investissement annuel.

Même dans les projets de développement des infrastructures, le ministère a fait de bons progrès. Il a dépensé 1 593,72 crore de Rs en IPDS, 1 007,51 crore de Rs en DDUGJY et 890 crore de Rs en programmes de développement de transmission pour la région du Nord-Est. Par conséquent, outre les dépenses de 32 137,37 crores de Rs par les CPSE, un montant supplémentaire de 3 491,23 crores de Rs a été investi dans les infrastructures par le biais des programmes de développement du ministère, a-t-il ajouté.

Au total, jusqu’à la fin novembre, le ministère de l’Énergie a investi 35 628,6 crores de roupies dans le développement des infrastructures, a-t-il déclaré.

L’avancement des plans et des projets est surveillé chaque semaine par le secrétaire du ministère de l’Énergie. Grâce à une surveillance et à une coordination régulières avec d’autres ministères et gouvernements des États, le ministère de l’Énergie fait des progrès rapides dans le développement des infrastructures, a-t-il déclaré.

