Les craintes concernant la forme physique de Biden augmentent après la coloscopie du président

Publicité



AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

Si vous avez prêté attention à Joe Biden pendant la campagne électorale présidentielle de 2020 ou pendant sa première année à la Maison Blanche, vous vous posez peut-être des questions sur sa santé, mentale ou autre.

Mais ce qui était autrefois chuchoté en privé fait maintenant l’objet d’une discussion ouverte alors que les gens expriment leurs inquiétudes quant à son bien-être mental, a rapporté le Daily Mail.

« Tout le monde savait que le président Reagan était en train de perdre la tête au moment où il arrivait à la fin de son mandat », a déclaré une source qui travaillait à la Maison Blanche. « Reagan a quitté ses fonctions à 77 ans. Biden a 79 ans et seulement la première année. »

Publicité

C’est une pensée terrifiante quand on considère que l’homme semble avoir fréquemment des gaffes mentales et que les médias l’ignorent généralement.

« C’est triste et un peu effrayant que le commandant en chef, le gars en charge des armes nucléaires et qui représente l’Amérique, ait l’air aussi confus, faible, faible et incertain », a déclaré l’ancien président de la Chambre Newt Gingrich.

Le courrier a rapporté :

Lors d’un événement récent, des passants l’ont regardé alors qu’il était présenté à des collègues de dix ou vingt ans sans avoir l’air de savoir qui ils étaient.

Les critiques qui chuchotaient autrefois au sujet de sa détérioration mentale disent maintenant ouvertement qu’il est atteint de démence, peut-être de la maladie d’Alzheimer.

Ils soulignent le fait qu’il a besoin de « cartes aide-mémoire » pour le guider lorsqu’il rencontre des dirigeants mondiaux ou fait face à la presse.

En septembre, Biden a oublié le nom du Premier ministre australien, l’appelant « ce gars-là ».

Auparavant, il semblait avoir du mal à se souvenir du nom de son secrétaire à la Défense, l’appelant « le gars qui dirige cette entreprise là-bas ».

La veille de son 79e anniversaire, Biden a subi une coloscopie et était sous anesthésie, période pendant laquelle Kamala Harris était présidente par intérim, a rapporté le Daily Mail.

Publicité

La Maison Blanche a déclaré que Harris travaillerait depuis son bureau dans l’aile ouest, ce qui signifie qu’elle ne sera pas dans le bureau ovale car elle assumera le pouvoir présidentiel.

Le cortège de Biden est arrivé au centre militaire Walter Reed à 8 h 51 HE vendredi matin, où il devait subir son premier examen physique en tant que président. Il survient la veille de son 79e anniversaire. Biden, portant un masque facial, a fait un signe de la main en entrant.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a annoncé vendredi matin que Biden serait examiné, ajoutant plus tard qu’il » subirait une coloscopie de routine « .

«Comme ce fut le cas lorsque le président George W. Bush a eu la même procédure en 2002 et 2007, et suivant le processus défini dans la Constitution, le président Biden transférera le pouvoir au vice-président pour la brève période où il est sous anesthésie. . La vice-présidente travaillera depuis son bureau dans l’aile ouest pendant cette période », a-t-elle déclaré.

Mais la procédure est intervenue alors que beaucoup ont commencé à remettre en question la santé et la forme physique du président quasi octogénaire.

Dans un nouveau sondage, les électeurs ont exprimé des doutes sur la santé et la forme physique de Biden, a rapporté Politico.

« Seuls 40 % des électeurs interrogés étaient d’accord avec l’affirmation selon laquelle Biden » est en bonne santé « , tandis que 50 % n’étaient pas d’accord. Cet écart de 10 points de pourcentage – en dehors de la marge d’erreur du sondage – représente un changement massif de 29 points depuis octobre 2020, lorsque Morning Consult a sondé la question pour la dernière fois et a découvert que les électeurs pensaient que Biden était en bonne santé avec une marge de 19 points », Ça disait.

Et en ce qui concerne sa santé mentale, les électeurs étaient divisés également sur la question, 46% disant qu’il l’était et 48% pensant qu’il ne l’était pas. Mais dans un sondage réalisé en dernier octobre, les électeurs pensaient qu’il était mentalement en forme avec une marge de 21 points.

Cela survient également alors qu’un autre sondage a montré que la majorité des Américains veulent que Biden se retire et autorise quelqu’un d’autre à être le candidat démocrate à l’élection présidentielle de 2024.

Selon un sondage Hill-HarrisX, la plupart des Américains souhaitent que Biden se retire pour qu’un autre candidat soit le candidat démocrate à la présidentielle en 2024.

Le sondage a révélé qu’un énorme 61% des électeurs préfèrent que Biden ne brigue pas un second mandat.

Seuls 24% des personnes interrogées ont soutenu une candidature à la réélection, et 15% ont déclaré ne pas savoir s’il devrait se représenter.