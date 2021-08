Les craintes d’attentats terroristes augmentent alors qu’une source britannique de haut rang met en garde contre l’évacuation de Kaboul à « un risque très élevé » | Monde | Nouvelles

L’initié britannique a déclaré que le groupe soulevant le plus d’inquiétudes était ISIS-K, auquel le président américain Joe Biden a fait référence dans son discours d’hier, a déclaré Deborah Haynes, rédactrice en chef des affaires étrangères de Sky. Les responsables craignent de plus en plus que les terroristes ne préparent un attentat suicide. Des milliers de soldats britanniques et américains ne sont actuellement protégés que par les talibans. Mme Haynes a déclaré que les responsables étaient “clairement préoccupés” par une attaque. Elle a ajouté que les groupes terroristes pensent qu’une telle décision favoriserait l’idée qu’ils forcent les forces occidentales à quitter le pays.

Lors d’une réunion avec les dirigeants du G7 mardi, la Maison Blanche a déclaré que le président Joe Biden avait averti qu’il y avait un “risque supplémentaire” à maintenir les troupes américaines en Afghanistan au-delà de la date limite du 31 août, citant une menace d’un affilié de l’État islamique.

Il “a clairement indiqué qu’avec chaque jour d’opérations sur le terrain, nous avons accru le risque pour nos troupes avec les menaces croissantes de l’EIIS-K, et que l’achèvement de la mission d’ici le 31 août dépend de la coordination continue avec les talibans, y compris l’accès continu pour évacués vers l’aéroport”.

